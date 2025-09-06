Caren Miosga fällt wieder (7.9.) aus - wann kommt die nächste Folge?

Kein Caren Miosga am Sonntag (7.9.): Die Talkshow, die in der Regel sonntags um 21.45 Uhr kommt, fällt morgen erneut aus.

Warum kommt Caren Miosga heute nicht?

Für das Jahr 2025 sind im Ersten nur rund 30 Folgen der Talkshow geplant. Es gibt also viele Wochenenden, an denen Caren Miosga nicht im Fernsehen oder als Stream zu sehen ist - so eben auch an diesem September-Sonntag.

Wann kommt die nächste Talkshow mit Caren Miosga?

Die nächste Talkshow mit der bekannten Moderatorin kommt nach Angaben des NDR, der die Sendung produziert, erst wieder in einer Woche.

Wer waren zuletzt die Gäste bei Caren Miosga?

Vergangene Woche war zu Gast bei Caren Miosga

Alexander Dobrindt (Bundesinnenminister, CSU)

Katharina Dröge (Vorsitzende der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen)

Robin Alexander (Journalist und stellvertretender Chefredakteur WELT)

Kann man alle ältere Folgen von Caren Miosga in der Mediathek sehen?

Ja, die Sendung wird immer zeitgleich zur Ausstrahlung im TV in der Das Erste-Mediathek gezeigt. Dort ist die Talkshow dann auch als Wiederholung abrufbar. Überhaupt sind die älteren Miosga-Folgen in der ARD Mediathek gesammelt und können dort als Stream gesehen werden.

Porträt: Das ist Moderatorin Caren Miosga

Caren Miosga , 1969 in Peine in Niedersachsen geboren, wuchs zweisprachig auf, da ihr Vater aus Oberschlesien stammte.

Nach dem Abitur studierte sie Slawistik und Politikwissenschaft an der Universität Hamburg und der Lomonossow-Universität in Moskau. Eine Zeitlang verdiente sie ihr Geld auch als Reiseleiterin in Sankt Petersburg und Moskau.

Ihre journalistische Karriere begann Caren Miosga beim Norddeutschen Rundfunk (NDR), wo sie zunächst als Volontärin arbeitete und später das NDR-Kulturjournal leitete. Ab 2003 moderierte sie das Medienmagazin "Zapp", drei Jahre später dann in der ARD das Kulturmagazin "ttt – titel, thesen, temperamente".

2007 trat sie die Nachfolge von Anne Will als Moderatorin der "Tagesthemen" an - und dann ihre Nachfolge als Sonntagabend-Talkerin.

Caren Miosga ist verheiratet und hat zwei Kinder.