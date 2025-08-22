Caren Miosga fällt am Sonntag (24.8.) aus - wann kommt die nächste Folge?

Kein Caren Miosga am Sonntag (24.8.): Die Talkshow, die in der Regel sonntags um 21.45 Uhr kommt, fällt erneut aus.

Warum kommt Caren Miosga nicht?

Für das Jahr 2025 sind im Ersten nur rund 30 Folgen der Talkshow geplant. Es gibt also viele Wochenenden, an denen Caren Miosga nicht im Fernsehen oder als Stream zu sehen ist - so eben auch an diesem August-Sonntag. Caren Miosga befindet sich bereits in der Sommerpause - so wie auch über Ostern und Pfingsten keine neuen Folgen der TV-Show gezeigt wurden.

Wann kommt die nächste Talkshow mit Caren Miosga?

Die nächste Talkshow mit der bekannten Moderatorin kommt nach Angaben des NDR, der die Sendung produziert, erst wieder in einer Woche, also am 31. August 2025.

Wer waren zuletzt die Gäste bei Caren Miosga?

Vor vier Wochen war bei Miosga ein Gast in der Sendung (hier in der Mediathek zu sehen):

Boris Pistorius: Bundesverteidigungsminister der SPD. Er wurde zur Einsatzfähigkeit der Bundeswehr und zum Zustand der Nato befragt.

Kann man alle ältere Folgen von Caren Miosga in der Mediathek sehen?

Ja, die Sendung wird immer zeitgleich zur Ausstrahlung im TV in der Das Erste-Mediathek gezeigt. Dort ist die Talkshow dann auch als Wiederholung abrufbar. Überhaupt sind die älteren Miosga-Folgen in der ARD Mediathek gesammelt und können dort als Stream gesehen werden.

Porträt: Das ist Moderatorin Caren Miosga

Caren Miosga , 1969 in Peine in Niedersachsen geboren, wuchs zweisprachig auf, da ihr Vater aus Oberschlesien stammte.

Nach dem Abitur studierte sie Slawistik und Politikwissenschaft an der Universität Hamburg und der Lomonossow-Universität in Moskau. Eine Zeitlang verdiente sie ihr Geld auch als Reiseleiterin in Sankt Petersburg und Moskau.

Ihre journalistische Karriere begann Caren Miosga beim Norddeutschen Rundfunk (NDR), wo sie zunächst als Volontärin arbeitete und später das NDR-Kulturjournal leitete. Ab 2003 moderierte sie das Medienmagazin "Zapp", drei Jahre später dann in der ARD das Kulturmagazin "ttt – titel, thesen, temperamente".

2007 trat sie die Nachfolge von Anne Will als Moderatorin der "Tagesthemen" an - und dann ihre Nachfolge als Sonntagabend-Talkerin.

Caren Miosga ist verheiratet und hat zwei Kinder.