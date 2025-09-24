„Dawson‘s Creek“-Reunion findet ohne James Van Der Beek statt: So gezeichnet ist er vom Krebs

Seit letztem Jahr kämpft der ehemalige Serienstar James Van Der Beek gegen den Krebs. Um ihre Unterstützung zu demonstrieren, hatten seine Co-Stars aus der Teenie-Serie „Dawson‘s Creek“ eine Reunion organisiert. Doch Van Der Beek musste kurzfristig absagen. Dennoch ließ er seine Kollegen und Fans nicht hängen.

„Dawson‘s Creek“-Reunion ohne Hauptdarsteller

Am Montag trafen sich die „Dawson‘s Creek“-Stars Katie Holmes, Michelle Williams und Joshua Jackson in New York, wo die erste Folge der Kultserie gezeigt wurde. Verbunden wurde die Aufführung mit einer Lesung. Hauptdarsteller James Van Der Beek fehlte allerdings. Der an Dickdarmkrebs leidende Schauspieler meldete sich jedoch in einer Videobotschaft bei seinen Kollegen und Fans. Darauf ist der ehemalige Serien-Darsteller kaum wiederzuerkennen:

Krebskranker Schauspieler bedankt sich für Unterstützung

In der Videobotschaft wirkt der stark abgemagerte 48-Jährige sichtlich mitgenommen. Er erklärte, dass ihm derzeit zwei Magenviren stark zusetzen würden. „Ich habe mich monatelang auf diesen Abend gefreut“, so der kanadische Schauspieler im Video. „Ich kann nicht glauben, dass ich meine Kollegen nicht umarmen kann.“ Außerdem wollte der Serien-Star eigentlich auf der Bühne stehen, um „jeder Seele im Theater dafür danken zu können, dass sie für mich und gegen den Krebs da waren, als ich es am meisten brauchte.“

Teenie-Star leidet an Dickdarmkrebs

James Van Der Beek war von 1998 bis 2003 der Hauptdarsteller der Teenie-Serie „Dawson‘s Creek“. Sechs Staffeln lang verkörperte Van Der Beek die Titelrolle des Dawson, der mit seinen Freunden Pacey (Joshua Jackson), Joey (Katie Holmes) und Jennifer (Michelle Williams) die Höhen und Tiefen des Teenager-Lebens durchmacht. Im November 2024 machte dann Van Der Beek seine Krebserkrankung öffentlich.