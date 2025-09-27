Katja Geretschuchin: „Lebe im schönsten Teil Deutschlands“

Katja Geretschuchin lebt nach eigener Aussage im schönsten Teil Deutschlands. Sie kam in der 14. Bachelorstaffel mit Dennis Gries zusammen. Nach anfänglichem hin und her zog Geretschuchin schließlich in seine Heimat: das Allgäu. Sie erklärt in einem Video auf ihrem offiziellen Instagram-Account., warum sie nach Startschwierigkeiten den Zauber des Bayerisches Alpenlands erkannt hat.

Freunde und Familie hatten Geretschuchin im Sommer besucht. Gemeinsam mit ihnen entdeckte sie das Allgäu „mit anderen Augen“. In dem Video schüttelt Geretschuchin mehrfach den Kopf, während sie ein Gipfelkreuz erklimmt und an einem klaren See vorbeiwandert. Sie scheint nicht glauben zu können, dass die den Liebglanz der Region zuvor nicht erkannte.

„Ich war wie gelähmt und wollte nur zurück“

In den ersten sechs Monaten nach ihrem Umzug, habe sie ihrem vorherigem Wohnort Düsseldorf hinterhergetrauert. „Ich war wie gelähmt und wollte nur zurück“, schreibt Geretschuchin unter ihrem, Beitrag. Fast ein Jahr lang habe sie gebraucht um zu verstehen: Ich lebe da, wo andere Urlaub machen.

Icon vergrößern Dennis Gries und Katja Geretschuchin machen in fescher Tracht vor dem Museum Kempten am 10. August 2025 eine tolle Figur. Foto: Instagram, Dennis Gries und Katja Geretschuchin Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Dennis Gries und Katja Geretschuchin machen in fescher Tracht vor dem Museum Kempten am 10. August 2025 eine tolle Figur. Foto: Instagram, Dennis Gries und Katja Geretschuchin

Geretschuchins strahlende Augen während der Wanderszenen deuten an, dass diese Schwere jetzt der Vergangenheit angehört. Die Wanderschuhen, die sie in dem Video trägt, sind nicht der einzige Zuwachs in ihrem Kleiderschrank. Auch neu ist ein hellgraues Dirndl, abgestimmt auf das Jankerl von Gries - in der Farbe dunkelgrau. Die Wiesn-Zeit dürfte ihr Übriges tun, um wunderschöne Erlebnisse zu schaffen. Und somit Geretschuchin helfen, im Allgäu anzukommen.