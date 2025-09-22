Das ging flott: Jimmy Kimmel kommt zurück ins US-Fernsehen

Nach der Absetzung seiner Late-Night-Show kommt Jimmy Kimmel bereits an diesem Dienstag ins US-Fernsehen zurück. Das teilte die Walt Disney Company mit, nachdem die Sendung vergangene Woche nach Kimmels Kommentaren zum tödlichen Angriff auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk vorübergehend aus dem Programm genommen worden war.

Die Sendung «Jimmy Kimmel Live!» wird im Sender ABC ausgestrahlt, der zu Disney zählt. In dem Statement der Walt Disney Company hieß es weiter: Die Produktion der Show sei am vergangenen Mittwoch ausgesetzt worden, um eine angespannte Situation im Land nicht weiter anzuheizen. Man sei der Meinung, dass einige der Kommentare unangebracht gewesen seien. Man habe die vergangenen Tage damit verbracht, intensive Gespräche mit Kimmel zu führen. Das habe nun zur Entscheidung geführt, die Show wieder aufzunehmen.

Die Absetzung der Late-Night-Show hatte in den USA eine Debatte über Meinungsfreiheit befeuert. Es war zudem unklar gewesen, ob die Sendung überhaupt noch weitergeführt wird.

US-Präsident Donald Trump hatte die Absetzung der Sendung auf der Plattform Truth Social als «gute Nachrichten für Amerika» gefeiert. Kimmel nimmt wie andere Late-Talker auch in pointierter Weise regelmäßig die Politik des US-Präsidenten auseinander. Trump hatte weitere Sender aufgefordert, ebenso Talks aus dem Programm zu nehmen.