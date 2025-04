«White Lotus»-Star Coolidge: Wie sie in Hollywood überlebt

«The White Lotus»-Star Jennifer Coolidge legt eigenen Worten zufolge anders als manche in ihrem Umfeld Wert auf ausgedehnte Pausen. «Ich habe vorher viel Schelte dafür bekommen, dass ich das gesagt habe», sagte die 63-Jährige dem US-Portal «Entertainment Tonight». «Aber ich ruhe mich wirklich gerne aus.»

Die Schauspielerin führte ihre Überlegungen auf die Frage nach ihrem «Schlüssel», um in Hollywood zu überleben, aus: «Vielleicht zeigt es, wie faul ich bin. Aber nachdem ich an einem großen Projekt gearbeitet habe, ruhe ich mich aus, und ich glaube, viele Leute machen das nicht.»

Coolidge wurde vielen als «Stifler's Mum» aus den «American Pie»-Filmen (ab 1999) bekannt. Große Anerkennung von Kritikern und Kultstatus bei Fans brachte ihr die Rolle der schwer labilen Tanya McQuoid in der Serie «The White Lotus», die am Ende der zweiten Staffel stirbt. Derzeit ist sie in der Gangsterkomödie «Riff Raff – Verbrechen ist Familiensache» neben Bill Murray im Kino zu sehen.