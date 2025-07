Nach Donnarumma-Crash! Jamal Musiala meldet sich das erste Mal nach schwerer Verletzung

Deutschlands Fußballhoffnung Jamal Musiala hat sich nach seiner schweren Verletzung bei der Klub-WM zum ersten Mal direkt an seine Fans gewandt. Via Instagram meldete sich der Bayern-Star per Video.

Jamal Musiala meldet sich nach Horror-Verletzung bei Klub-WM 2025

Sichtlich ernst, aber nicht verzweifelt, bedankte sich Musiala bei seinen Fans und Mitspielern. „Es ist schön zu sehen, wie die Fußballwelt in so einer Zeit zusammenkommt. Das schätze ich sehr!“ Die Operation sei gut verlaufen, so Musiala weiter. Er werde gut versorgt und werde die Zeit nutzen, um körperlich und mental wieder fit zu werden.

Nach Horror-Verletzung: Jamal Musiala nimmt Donnarumma in Schutz

In seiner Stellungnahme nahm Jamal Musiala bewusst auch den Pariser Torhüter Gianluigi Donnarumma in Schutz. „Es gibt keinen Schuldigen, solche Situationen geschehen einfach“, sagte der Offensivstar weiter. Donnarumma und Musiala waren in der ersten Halbzeit im Klub-WM-Viertelfinale zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain im Strafraum zusammengeprallt. Bei der Kollision mit dem rund 90 Kilogramm schweren italienischen Fußballprofi hatte sich Musiala einen Wadenbeibruch und weitere Verletzungen zugezogen. Die TV-Bilder seiner Verletzung hatten Mit- und Gegenspieler schockiert und auch Entsetzen bei Fußballfans ausgelöst.

Musiala-Verletzung verändert Saisonplanung beim FC Bayern München

Mit seiner schweren Verletzung dürfte Jamal Musiala dem deutschen Rekordmeister monatelang fehlen. Mit dem Abgang von Leroy-Sane (geht zu Galatasaray Istanbul) klafft bei den Münchner nun eine teils unerwartete Lücke in der Offensive.

Das ist Jamal Musiala

Geboren am 26. Februar 2003 in Stuttgart

Ausgebildet beim FC Southampton, FC Chelsea, FC Bayern München

Profi-Debüt 2020

Nationalmannschaft: England U21 und A-Nationalmannschaft Deutschland

Erfolge: 5-facher Deutscher Meister, Klub-Weltmeister 2020, dreifacher Supercupsieger