Musikproduzent Jack White (85) ist tot

In der deutschen Schlager- und Popwelt ist Jack White eine Legende. Nun ist der Produzent im Alter von 85 Jahren verstorben. Wie die Bild berichtet, soll Jack White am Donnerstag in seinem Haus in Berlin-Grunewald tot aufgefunden worden sein.

Polizei ermittelt zu Todesumständen

Laut Informationen der Deutschen Presseagentur (dpa) war die Polizei am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr zum Haus von White gerufen worden. Demnach habe jemand aus dem häuslichen Umfeld die Polizei verständigt. Die Polizei hat nach eigenen Angaben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Dadurch soll geklärt werden, wie der Musikproduzent und Komponist konkret gestorben ist. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Suizid aus, wie der Sprecher laut der dpa sagte.

Jack White - Sein Leben und seine Erfolge

Jack White wurde am 2. September 1940 unter dem Namen Horst Nußbaum in Köln geboren. Er war ein deutscher Fußballspieler, Komponist und einer der erfolgreichsten Musikproduzenten Deutschlands. Er schrieb unter anderem für Tony Marshall den Hit „Schöne Maid“ und für Jürgen Marcus „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“. Außerdem arbeitete er mit den deutschen Schlagerstars Roberto Blanco, Roland Kaiser und Volksmusikant Hansi Hinterseer zusammen.

Auch in den USA als Musikproduzent erfolgreich

White arbeitete auch mit internationalen Stars zusammen. Er war unter anderem der Produzent von Paul Anka, David Hasselhoff und Tony Christie. Zu seinen größten Internationalen Erfolgen zählen die Songs „Gloria“ und „Self Control“, beide von Laura Branigan gesungen. Mit den Hits schaffte es White in die Top Ten der US-Charts. Auch den Hit „When the Rain Begins to Fall“ von Jermaine Jackson und Pia Zadora haben wir Jack White zu verdanken.

800 Songs und über 400 Auszeichnungen

In seiner Karriere produzierte Jack White über 800 Songs und wurde über 400 Mal mit Gold und Platin ausgezeichnet. Jack White war viermal verheiratet und hinterlässt insgesamt sieben Kinder. Seine jüngsten Kinder kamen 2019 und 2023 zur Welt. Mit der Mutter der Kinder war White seit 2015 verheiratet. 2025 trennte er sich von seiner letzten Ehefrau.