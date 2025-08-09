Diese ARD-Schauspielerin zeigt sich jetzt nackt im „Playboy“! 

Die Rede ist von Schauspielerin Isabell Stern (46), die jetzt in der September-Ausgabe des Playboy 2025 die Hüllen fallen gelassen hat. Der „Sturm der Liebe“-Star zeigt bei dem Shooting jedoch nicht nur ihren Körper, sondern spricht auch über ihn:

Isabell Stern spricht im Playboy über Bodyshaming

Die ARD-Schauspielerin hatte nämlich im Interview mit dem „Playboy“ : „Ich fände es total schön, wenn wir aufhören, Menschen für Dinge zu kritisieren, die sie nicht oder nur mithilfe einer Operation ändern können.“

Isabell Stern, die in München aufwuchs und schon Teil vieler bekannter deutscher Fernsehserien, wie den „Rosenheim Cops“, oder „Um Himmels Willen“ war, erklärte weiterhin: „Ein Verhalten kann man kritisieren, wenn man danach gefragt wird, denn daran kann man arbeiten. Aber lasst uns aufhören, Menschen für ihre äußere Form zu beleidigen.“

„ Mit deinem Brauerei-Ross-Hintern“ - Das musste Isabell Stern schon erdulden

Die 46-Jährige hatte Kritik an ihrem eigenen Körper auch schon selbst hinnehmen müssen, wie sie verriet: „In der Schauspielschule bekamen wir von der Direktorin immer Kritik zu den Stücken, die wir gespielt haben“, sagte sie dem „Playboy“. „In ‚Die drei Schwestern‘ von Tschechow habe ich in meiner Rolle eine quergestreifte Leggings mit Stulpen drüber getragen, und sie hat die Kritik begonnen mit dem Satz: ‚Isabell, mein Schatz, wer hat dich denn mit deinem Brauerei-Ross-Hintern in dieses unvorteilhafte Kostüm gesteckt?‘ Ich war sprachlos und konnte mit meinen süßen 20 Jahren gar nicht kontern.“

Dieses „Bodyshaming“ habe sie noch viele Jahre begleitet, meinte die zweifache Mutter: „Das hat so gesessen, dass mich das die ersten zehn Jahre meines Berufs begleitet hat und ich immer ein Thema mit meinem Po hatte. So sehr, dass es mich auch ausgebremst hat, weil ich mir viele Dinge nicht zugetraut habe.“

Das sei jedoch nicht die einzige Sache gewesen, auf die sie in Bezug auf ihre Karriere und ihren Körper angesprochen worden sei: „Wie oft habe ich schon gehört, dass es mit meiner Karriere vermutlich schneller gegangen wäre, wenn ich mir die Brüste hätte machen lassen“, sagte Isabell Stern.

Sturm der Liebe-Star zu Schönheits-OPs

Eine Brustvergrößerung tatsächlich in Erwägung gezogen, habe sie aber zu keinem Zeitpunkt. „Ich empfinde meinen gesunden Körper als Geschenk und würde ihn nicht den Schmerzen und Strapazen einer für mich nicht notwendigen Operation aussetzen“, sagte die Schauspielerin, fügte jedoch hinzu: „Aber bitte nicht falsch verstehen: Ich finde das völlig okay, wenn jemand mit seinem Körper nicht im Reinen ist und daran auch chirurgisch etwas ändern möchte. Wir sind alle freie Menschen mit freien Entscheidungen.“

