Pietro Lombardi ätzt gegen Ex-Frau Sarah Engels

Sänger Pietro Lombardi scheint richtig sauer auf seine Ex-Frau Sarah Engels zu sein. Wie unter anderem die „Bild“ berichtet, schimpfte der 32-Jährige am Wochenende in Richtung Sarah - und das öffentlichkeitswirksam via Instagram.

Wieder Zoff zwischen Pietro und Sarah nach Anwaltsschreiben?

Der Hintergrund von Pietro Lombardis Wut-Story auf Instagram sei ein Anwaltsschreiben, heißt es in dem Bericht weiter. Demnach will Sarah Engels erreichen, dass Pietros Verlobte Laura den Namen von ihrem und Pietros gemeinsamen Sohn nicht mehr öffentlich sagen darf.

Pietro Lombardi schießt gegen Sarah Engels

In seiner Instagram-Story verteidigte Lombardi seine Verlobte Laura deutlich und reitet gleichzeitig eine Attacke auf seine Ex-Frau Sarah und deren Ehemann Julian. Auf Instagram schrieb der Musiker unter anderem: „Und jetzt beschäftigt euch etwas weniger mit unserem Leben und schaut, dass ihr eure Traumwelt in den Griff bekommt...“

Was genau Pietro Lombardi mit der Anspielung auf die Ehe von Sarah Engels und Ehemann Julian meint, ließ er in seiner Instagram-Story offen.

Pietro Lombardi und Sarah Engel nach DSDS ein Paar

Pietro Lombardi wurde 1992 in Karlsruhe (Baden-Württemberg) geboren und ist seit seinem Gewinn der 8. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) als Musiker erfolgreich. Zuvor war er als Fußballer erfolgreich, musste jedoch nach einer schweren Verletzung seine Karrierepläne aufgeben.

2013 heiratete Lombardi die DSDS-Teilnehmerin Sarah Engels. 2015 wurde ein gemeinsamer Sohn geboren. Die Ehe von Sarah Engels und Pietro Lombardi wurde im Jahr 2019 geschieden. Seit 2022 ist Lombardi mit der Influencerin Laura Maria Rypa verlobt. Beide haben zwei gemeinsame Söhne.