IBES 2026: Zieht dieser Ravensburger ins Dschungel-Camp von RTL?

Seit mittlerweile 18 Staffeln schickt der Privatsender RTL regelmäßig Stars und mehr oder weniger bekannte Promis ins Dschungelcamp. Dort dürfen und müssen die Teilnehmerinnen unterhaltsame und teils ekelige Aufgaben meistern und - noch herausfordernder - mit ihrem eigenen Ego und den Zickereien und Eigenheiten ihrer Dschungelcamp-Kameraden zurechtkommen. Für die Zuschauer ist „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ seit Jahren ein beliebtes und unterhaltsames Trash-TV-Format.

Gerüchte: Wer ist beim Dschungelcamp 2026 dabei

Bereits lange vor dem Start der jeweils nächsten Staffel interessieren sich die Fans der RTL-Show für die möglichen Kandidatinnen und Kandidaten des Dschungelcamps. So ist das auch aktuell, denn RTL heizt die Gerüchteküche aktuell fleißig an. Gleich mehrere Kandidatinnen und Kandidaten hat der Privatsender nun als mögliche Dschungelcamp-Teilnehmer ausgerufen. Darunter auch einige ziemlich bekannte deutsche Promis.

Lily Becker wurde 2025 Dschungelkönigin von RTL.

Teilnehmer: Wer könnte bei IBES 2026 um die Nachfolge von Dschungelkönigin Lily Becker kämpfen?

RTL selbst hat aktuell diese Namen ins Spiel gebracht:

Hardy Krüger junior (Schauspieler, Let‘s Dance-Teilnehmer)

Umut Tekin (Love Island VIP)

Lennart Borchert (Schauspieler, GZSZ)

Martin Angelo (Prince Charming)

Calvin Kleinen (Ex on the beach)

Eva Benetatou (Promi Big Brother)

Serkan Yavuz (Prominent getrennt)

Gil Ofarim (Sänger, Let‘s Dance-Teilnehmer)

IBES 2026: Gibt es bald einen Dschungelcamp-Teilnehmer aus Ravensburg?

Mit dem Ravensburger Umut Tekin würde ein ziemlicher Frauenheld ins RTL-Dschungelcamp einziehen. Der 28-jährige Ravensburger ist in der Trash-TV-Szene kein Unbekannter. Tekin war bereits in „Love Island VIP“, „Temptation Island VIP“, „Bachelorette“ und „Bachelor in Paradise“ zu sehen.

Gegenüber RTL bezeichnete der 28-jährige Ravensburger seine Kindheit jüngst als äußerst schwierig und bezeichnete seine Mutter auch im Alter von 28 Jahren noch als wichtigste Frau in seinem Leben.

Sendetermine IBES 2026

Noch stehen die Sendetermine für die nächste Staffel von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ nicht fest. Im vergangenen Jahr startete die 18. Staffel jedoch Ende Januar. Fans dürfen davon ausgehen, dass die nächste Runde des Dschungelcamp ebenfalls in diesem Zeitraum starten dürfte.

Dschungelcamp-Moderation: Vermutlich weiter mit bekannten Gesichtern

Durch die Show werden heuer vermutlich wieder IBES-Urgestein Sonja Zietlow und ihr Moderationspartner Jan Köppen führen. Während Zietlow bereits seit der ersten Staffel ein fester Bestandteil der IBES-Familie von RTL ist, moderiert Köppen die Sendung erst seit Staffel 16. Die Staffeln 1 bis 6 moderierte der inzwischen verstorbene Dirk Bach, Nachfolger von Staffel 7 bis 15 war Daniel Hartwich.