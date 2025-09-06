Hundetrainer zweifelt an artgerechter Hundehaltung bei Heidi Klum und Tom Kaulitz

Der Hundetrainer Dennis Panthen wirft Heidi Klum vor, bei der Wahl ihrer Hunde eine extrem spezialisierte Jagdrasse gewählt zu haben – ohne erkennbaren praktischen Nutzen. Er bezeichnete diese Entscheidung in einem PETBOOK-Interview als „bedenklich“.

Der Hintergrund: Deutsch-Kurzhaar seien ausschließlich für jagdliche Aufgaben gezüchtet, argumentiert der Trainer, und forderten eine entsprechende Auslastung. Ohne diese könnten unkontrollierbare Jagdtrieb-Probleme auftauchen. Besonders bei Haltern ohne Jagdhintergrund.

Im September 2023 überraschte Heidi Klum ihren Ehemann Tom Kaulitz zu seinem Geburtstag mit zwei Deutsch-Kurzhaar-Welpen, die sie auf Instagram als Geschenk präsentierte. Die Geschwisterhunde heißen Uschi und Jäger.