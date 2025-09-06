Logo all-in.de
Hundetrainer Panthen: Heidi Klums Deutsch-Kurzhaar-Haltung ist bedenklich!

Prominente

Hundetrainer zweifelt an artgerechter Hundehaltung bei Heidi Klum und Tom Kaulitz

Die Haltung zweier Deutsch-Kurzhaar-Hunde bei Heidi Klum und Tom Kaulitz wirft Fragen zur artgerechten Hundehaltung auf. Ein Experte äußert Bedenken, dass ohne jagdliche Nutzung eine Überforderung der Rasse droht.
Von Redaktion
    Auf den Hund gekommen: Heidi Klum und Tom Kaulitz
    Auf den Hund gekommen: Heidi Klum und Tom Kaulitz Foto: Mickael Chavet/ZUMA Press Wire/dpa

    Der Hundetrainer Dennis Panthen wirft Heidi Klum vor, bei der Wahl ihrer Hunde eine extrem spezialisierte Jagdrasse gewählt zu haben – ohne erkennbaren praktischen Nutzen. Er bezeichnete diese Entscheidung in einem PETBOOK-Interview als „bedenklich“.

    Der Hintergrund: Deutsch-Kurzhaar seien ausschließlich für jagdliche Aufgaben gezüchtet, argumentiert der Trainer, und forderten eine entsprechende Auslastung. Ohne diese könnten unkontrollierbare Jagdtrieb-Probleme auftauchen. Besonders bei Haltern ohne Jagdhintergrund.

    Im September 2023 überraschte Heidi Klum ihren Ehemann Tom Kaulitz zu seinem Geburtstag mit zwei Deutsch-Kurzhaar-Welpen, die sie auf Instagram als Geschenk präsentierte. Die Geschwisterhunde heißen Uschi und Jäger.

