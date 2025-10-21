Vorhang auf! So viel Baden-Württemberg steckt in Hollywood

Die Traumfabrik Hollywood ist der Sehnsuchtsort für Filmschaffende aus aller Welt. Jedes Jahr versuchen viele tausende Schauspieler, Filmemacher, Drehbuchautoren, Filmmusik-Komponisten und andere, den Durchbruch in der Filmmetropole zu schaffen. Einigen gebürtigen Baden-Württembergern ist das in den letzten Jahren sehr erfolgreich gelungen. Ein Oberschwabe aber schlägt sie vermutlich alle.

Eine ganze Reihe Filmschaffender, die ihre Wurzeln in Baden-Württemberg haben, war und ist in Hollywood erfolgreich. Hier ist eine Auswahl:

Michael Fassbender wurde in Heidelberg geboren und ist zur Hälfte deutscher Abstammung.

Hollywood-Stars aus Baden-Württemberg: Michael Fassbender kommt aus Heidelberg

Kaum zu glauben, aber Michael Fassbender kommt aus Baden-Württemberg. Fassbender wurde als Sohn eines deutschen Vaters und einer irischen Mutter in Heidelberg geboren, zog im Alter von zwei Jahren aber nach Irland. 2001 spielte Fassbender in der Serie „Band of Brothers“, anschließend spielte Fassbender in vielen erfolgreichen Kinofilmen mit. Zu einigen seiner erfolgreichsten Streifen gehören die Marvelfilme, in denen er den Schurken Magneto darstellte.

Til Schweiger war auch in Hollywood erfolgreich.

Hollywood-Stars aus Baden-Württemberg: Til Schweiger von Freiburg nach Hollywood

Til Schweiger ist einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler überhaupt und war auch in mehreren Hollywood-Produktionen zu sehen. Unter anderem spielte Schweiger in „The Replacement Killers“ und „Lara Croft - Tomb Raider“ mit. Sein größter Hollywood-Erfolg war aber „Inglourious Basterds“ mit Brad Pitt, Christoph Waltz und Michael Fassbender aus dem Jahr 2009. Til Schweiger wurde am 19. Dezember 1963 in Freiburg im Breisgau geboren.

Sibel Kekilli war in 20 Folgen der Erfolgsserie „Game of Thrones" zu sehen.

Hollywood-Stars aus Baden-Württemberg: Game-of-Thrones-Star Sibil Kekilli stammt aus Heilbronn

Die in Heilbronn geborene Schauspielerin Sibel Kekilli lebt zwar in Hamburg, ist aber auch in Hollywood erfolgreich gewesen. Nach ihrem Kinofilm-Durchbruch mit „Gegen die Wand“ wurden auch Hollywoods Filmemacher auf die gebürtige Baden-Württembergerin aufmerksam. 2006 spielte sie unter anderem in der US-Produktion „Fay Grim“ mit, von 2011 bis 2014 stand sie dann für die Kultserie „Game of Thrones“ vor der Kamera. In insgesamt 20 Folgen spielte sie eine der Hauptfiguren, die Prostituierte Shae.Gründer

Wolf Muser (rechts) aus Esslingen war überwiegend in den USA als Schauspieler aktiv.

Hollywood-Stars aus Baden-Württemberg: Wolf Muser aus Esslingen - „California Clan“ bis „Breaking Bad“

Der hierzulande möglicherweise unbekannteste Hollywoodstar mit Wurzeln in Baden-Württemberg ist vermutlich Wolf Muser. Muser wurde 1950 in Esslingen am Neckar geboren und war hauptsächlich in den USA tätig. Anfang der 1970er-Jahre wanderte der Schwabe in die USA aus und war bis 2019 in vielen Film- und Fernsehproduktionen mit. Von „California Clan“ über „Crossing Jordan, Breaking Bad“ oder „The Man in the High Castle“, Muser war in Hollywood gern gesehen - wenn auch die ganz großen Angebote ausblieben. Wolf Muser starb am 30. März 2022 im Alter von 71 Jahren.

Der Regisseur Roland Emmerich gehört zu den erfolgreichsten Filmemachern Hollywoods.

Hollywood-Stars aus Baden-Württemberg: Regisseur Roland Emmerich - Hollywoods Mann für die großen Katastrophen

Einer der ganz großen Baden-Württemberger, die es in Hollywood zu Ruhm und Ehre gebracht haben, ist der Regisseur Roland Emmerich. Emmerich wurde 1955 in Stuttgart geboren und wuchs im beschaulichen Maichingen auf. Sein Abitur machte der Baden-Württemberg in Sindelfingen und wanderte dann in die USA aus. Dort schaffte er dann den Durchbruch als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent. Zu seinen bekanntesten Werken gehören unter anderem Filme wie „Independence Day“, „Godzilla“, „The Patriot“ oder „The Day After Tomorrow“.

Gerd Nefzer aus Schwäbisch-Hall ist dreifacher Oscar-Gewinner.

Hollywood-Stars aus Baden-Württemberg: Oscar-Gewinner Gerd Nefzer kommt aus Schwäbisch-Hall

Während viele Hollywood-Schauspieler von einem Oscar oder wenigstens einer Oscar-Nominierung träumen, hat Gerd Nefzer aus Schwäbisch-Hall gleich drei von ihnen. Der 1965 geborene studierte Agrarwirt erhielt drei der begehrten Auszeichnungen in der Sparte „Visual Effects“. 2018 für „Blade Runner 2049“, 2022 für „Dune“ und 2025 für „Dune: Part Two“. Zudem arbeitete Nefzer auch in Filmen wie „Monuments Men“, „Die Tribute von Panem“ und im vierten Teil von „John Wick“ mit.

Carl Laemmle wurde in Laupheim geboren und gründete dann die Universal Studios in Hollywood.

Hollywood-Stars aus Baden-Württemberg: Carl Laemmle - der Herr über Hollywood kam aus Laupheim

Emmerich, Fassbender, Nefzer - alles bekannte und große Namen in Hollywood, doch der Name Laemmle schlägt sie alle. Carl Laemmle wurde am 17. Januar 1867 als Sohn eines Viehhändlers im beschaulichen Laupheim geboren und wanderte 1886 nach Los Angeles aus. Dort gründete er 1912 die weltbekannten Universal Pictures und wurde zu einem der einflussreichsten Studiobosse seiner Zeit. 1936 gab er die Leitung des Filmstudios ab und starb 1939 in Beverly Hills. Universal Pictures ist heute eines der größten Filmstudios der Welt, fest mit der Geschichte Hollywoods verbunden.

