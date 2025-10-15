Ehemaliger Höhner-Sänger Peter Horn gestorben

Köln trauert um einen seinen bekanntesten Musiker. Wie der Kölner Stadtanzeiger berichtet, ist der ehemalige Sänger der Band „Höhner“ am Dienstag im Alter von 73 Jahren gestorben.

Peter Horn gestorben: „Höhner“-Frontman bis 1987

Peter Horn war von 1977 bis 1987 Sänger und Gitarrist der Kölner Kultband und wirkte an der Entstehung mehrerer Hits mit. Unter anderem schrieb Horn Songs wie „Echte Fründe“ und „Ich ben ene Räuber“. 1987, als die „Höhner“ bereits deutlich erfolgreicher waren, verließ Horn die Band und wurde durch Henning Krautmacher ersetzt.

Neben seiner Karriere bei der Band „Höhner“ war Peter Horn auch bei der Formation Kölschfraktion. Bis ins Jahr 2020 war Horn aktiv im Kölner Karneval und zog sich danach zurück.

„Höhner“-Hits untermalen Karneval und Sport-Events

Die Kölner Kultband „Höhner“ wurde 1972 gegründet und veröffentlichte mehrere erfolgreiche Hits. Besonders bekannt sind u.a. „Viva Colonia“, „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ und „Steh auf, mach laut“. Mehrere Songs der Gruppe wurden besonders anlässlich von Sportevents wie der Handball-WM 2007 und der Fußball-WM 2014 populär, bzw. werden in der Karnevalszeit häufig gespielt.