„Bullshit“ - Carsten Maschmeyer verlässt „Die Höhle der Löwen“ während Pitch!

„Okay. Das haben wir auch selten erlebt in der Höhle der Löwen“, kommentiert Löwin Janna Ensthaler das Ende des Auftritts von „Whacky“. Mit dieser Meinung stand sie nicht alleine da. Carsten Maschmeyer hatte die Höhle sogar noch mitten im Pitch der Bio-Rindfleischsticks demonstrativ verlassen. Was war passiert?

Skandal um Bio-Rindfleischsticks in „Die Höhle der Löwen“

Am Montag, 29. September, flackerte bei VOX wieder die Höhle der Löwen über die TV-Bildschirme. Dabei stellten auch Daniel Stadtmann (44), Dr. Peter Stiller (46) und Gregor Schleicher (46) aus Ingolstadt ihr Produkt vor. Mit „Whacky“, hochwertigen Bio-Rindfleischsticks ohne Zusatzstoffe, wollten sie die Löwen überzeugen.

„Wir werden euch heute mit der Salami-Taktik aus der Höhle locken. Bei uns geht es um die Wurst!“, begannen die drei Gründer ihren Pitch, während hinter ihnen der Slogan „No Bullshit“ einen gesunden Snack versprach.

V.l.: Gregor Schleicher, Dr. Peter Stiller und Daniel Stadtmann präsentieren den "Löwen" Whacky, den gesunden Bio Beef Stick. Sie erhoffen sich ein Investment von 200.000 Euro für 10 Prozent der Firmenanteile. Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Whacky bei „Die Höhle der Löwen“

Ihr Versprechen: ein proteinreicher, gesunder Snack für alle, die genug von süßen Riegeln haben und beim kleinen Hunger bewusst genießen wollen. Ihr Angebot: 200.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile. Mit einem Vize-Weltmeister als Markenbotschafter und bereits beachtlichen Umsatzzahlen im Rücken wittern die Gründer schon ihre große Chance. Doch es kam anders.

Schon der Geschmack der Bio-Rindfleischsticks ohne Zucker, Gluten und Nitritpökelsalz ruft bei den Löwen gemischte Reaktionen hervor. „Man kann wirklich lange daran kauen“, meint Judith Williams, während Janna Ensthaler findet: „Ein wenig zu trocken, aber wahrscheinlich deswegen gesünder, oder?“

Carsten Maschmeyer verlässt Studio bei Whacky-Pitch

Die Zahlen sehen dafür erst einmal gut aus. 61.000 Euro Umsatz machten die Drei in vier Monaten. Dabei haben sie Produktionskosten von 95 Cent bei einem Verkaufspreis von 2,69 Euro. Doch dann der Stein, der den Skandal ins Rollen bringt. Es kommt heraus: Einer der drei, Gregor Schleicher, ist Fleischfabrikant und mit 33 Prozent beteiligt. Ein Problem, denn so sind Interessenkonflikte nicht auszuschließen.

Als die drei „Whacky“-Gründer ihren Pitch dann noch „erstmal als Sparring“ bezeichnen, ist es vorbei. Maschmeyer ist wie vor den Kopf gestoßen: „Ihr seht das als Sparring?“, fragt er fassungslos. Als Fleischfabrikant Gregor dann zusätzlich noch meint: „Die Meinungen der Herren bisher: grandios“, geht Maschmeyer an die Decke: „Consulting ist vorbei! Ihr wollt anscheinend keinen Deal. Klärt das mal. Ich hör’ mir das nicht länger an. Ich bin raus!“, sagt er und verlässt prompt das Studio.

Maschmeyer: „„Es ist doch Bullshit!“

Es bleibt unklar, ob die Gründer nur Werbezeit mitnehmen oder das Ruder noch herumreißen wollen. Auch die anderen Löwen sind daher raus. Whacky bekommt keinen Deal. Als die Gründer weg sind, kehrt Maschmeyer zurück. Er schaut sich das Set-Up und den Slogan von Whacky nochmal an und meint: „Es ist doch Bullshit! So einen Quatsch habe ich überhaupt noch nie gehört. Wir sind hier nicht in einer Coachsendung!“

Welche Produkte (wie „KassenKompass“ ) in Folge 6 der aktuellen Staffel von „Die Höhle der Löwen“ noch vorgestellt wurden und welche einen Deal bekommen haben, lest ihr hier.

Die Löwen in Folge 6 am Montag

Diese Investoren waren in Folge 6 dabei am Montag, 29.09.25, dabei:

Dagmar Wöhrl

Ralf Dümmel

Carsten Maschmeyer

Janna Ensthaler

Frank Thelen

Judith Williams