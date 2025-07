Mike Heiter und Leyla Lahouar geben sich das Ja-Wort

Rote Rosen als Brautstrauß: Die Reality-TV-Promis Mike Heiter (33) und Leyla Lahouar (29) haben geheiratet. Die beiden gaben sich im früheren Gasthof Palais Prinz Carl in Heidelberg vor Freunden und Familie das Ja-Wort. Bilder der standesamtlichen Zeremonie teilten die frisch getrauten Eheleute auf Instagram . Überglücklich zeigte sich das Paar bei strahlendem Sonnenschein im Auto sitzend. Beide halten ihre Eheringe in die Kamera.

Heiter und Lahouar bandelten im RTL-Dschungelcamp in Australien miteinander an und verlobten sich im «Promi Big Brother»-Container von Sat.1. «Unsere Reise begann vor den Kameras: Wir haben uns im TV kennengelernt, dort verlobt – und nun möchten wir unsere Community auch an unserer Hochzeit teilhaben lassen», werden Lahouar und Heiter von «Bild» zitiert.

Die große Hochzeitsfeier am 30. August an der italienischen Amalfi-Küste wird dementsprechend im Livestream auf «Bild.de» zu sehen sein, hatte das Medium mitgeteilt. «Bild» wird das Paar für eine vierteilige Doku-Soap mit dem Titel «Die Heiters: Jetzt wird geheiratet!» bei ihren Vorbereitungen begleiten. Dokumentiert werden sollen die Verlobungsfeier, die Suche nach Brautkleid und Anzug sowie die Junggesellenabschiede.

Bekannt sind beide aus mehreren Reality-TV-Shows, darunter «Das Sommerhaus der Stars», «Love Island», «Der Bachelor» sowie «Bachelor in Paradise», 2024 nahmen beide auch am RTL-Dschungelcamp teil. Heiter stammt aus Essen, Lahouar aus Frankfurt.