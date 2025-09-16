„Hi, Geburtstagskind“ - So flirty gratuliert Herzogin Meghan Prinz Harry zum Geburtstag

Am 15. September feierte Prinz Harry seinen 41. Geburtstag. Seine Frau Meghan gratuliert mit einem Post auf Instagram. Inklusive einer neckischen Nachricht.

Meghan teilt Foto von Harry in Militäruniform

„Oh hi, Birthday Boy“ (Auf Deutsch etwa: „Oh Hi, Geburtstagskind“), schreibt Meghan zu einem Foto von Harry, das sie auf Instagram gepostet hat. Das Foto zeigt einen jüngeren Harry in Militäruniform mit verwuschelten, roten Haaren. Meghan findet dieses Foto offenbar heiß, denn die Herzogin postet hinter dem Geburtstagsgruß ein Feuer-Emoji.

Harry und Meghan - Traumpaar entkommt dem royalen Zwang

Laut dem Magazin „People“ soll das Foto Harry vor genau zehn Jahren an seinem 31. Geburtstag zeigen. Das war lange, bevor er Meghan kennenlernte. Meghan und Harry machten 2016 ihre Beziehung öffentlich. 2018 folgte die royale Hochzeit. 2020 dann der Eklat: Harry und Meghan traten als aktive Royals zurück und wanderten in die USA aus. Die beiden leben mit ihren Kindern Archie (6) und Lilibet (4) in Kalifornien.

Ist Versöhnung mit Royals in Sicht?

Vergangene Woche reiste Harry zum Todestag von Queen Elizabeth II. in seine alte Heimat England. Dabei kam es auch zu einem Treffen mit seinem Vater, König Charles III., das laut Medienberichten knapp eine Stunde gedauert haben soll. Offenbar stehen die Zeichen wieder auf Annäherung. Harry soll sogar einen Besuch mit seinen Kindern in England planen. „Diese Woche hat das auf jeden Fall nähergebracht“, sagte Harry gegenüber dem „Guardian“.