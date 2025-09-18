Heidi Klum beim FC Bayern: So eskalierte ihr Mann Tom Kaulitz beim Sieg gegen Chelsea!

Am Donnerstagabend um 20.15 Uhr startet im Münchner Hofbräuhaus die große Oktoberfest-Party von Heidi Klum. Gemeinsam mit ihrer Familie, rund 1000 Gästen und prominenten Showacts wird dann das HeidiFest gefeiert.

Heidi Klum im Vorbereitungsstress: HeidiFest am Donnerstagabend in München

Bereits seit mehreren Tagen ist Heidi Klum zur Vorbereitung der Feier in München zu Gast. Dirndl-Anprobe, Goodie-Bags packen, Sitzordnung festlegen - für Heidi und ihr Team gibt es viel zu tun. Umso wichtiger, zwischendurch eine Pause einzulegen. Am Mittwochabend gab es statt HeidiFest-Vorbereitungen eine kleine Fußballpause.

FC-Bayern: Ehemann Tom Kaulitz eskaliert in Allianz Arena

Gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz schaute sich die 53-Jährige die Champions-League-Partie des FC Bayern München gegen Chelsea in der Allianz-Arena an. Für den bekennenden Fußballfan Tom ein Highlight des München-Trips. Sowohl Heidi als auch Tom trugen bei ihrem Besuch ein Heimtrikot des FC Bayern.

Während Heidi Klum den Bayern-Sieg auf ihrem Sitzplatz genoss, eskalierte Tom Kaulitz im Stadion. Bewaffnet mit Trikot und Bayern-Fanschal feierte der 36-Jährige das 3:1 gegen den amtierenden Klubweltmeister ausgiebig. Statt VIP-Loge fieberten beide allerdings inmitten von Bayern-Fans mit.

Das sind die wichtigsten Infos zum HeidiFest

Zum HeidiFest verwandelt sich das Münchner Hofbräuhaus in eine Pre-Oktoberfest-Location. Heidi Klum wird den Auftakt der Oktoberfest-Saison 2025 gemeinsam mit ihrer Familie und vielen Gästen feiern. Für gute Stimmung sollen mehrere Schlager- und Popstars sorgen. Unter anderem werden Jürgen Drews, Peter Kraus, Thomas Anders, Lucas Cordalis, Lou Bega, Howard Carpendale, Roberto Blanco, Münchner Freiheit und Haddaway auftreten. Das HeidiFest wird im TV von ProSieben übertragen.