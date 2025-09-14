„Das wird eine Gaudi“: Saalplan der Heidi-Wiesn steht fest

Die Vorfreude auf das erste eigene Oktoberfest steigt bei Heidi Klum und ihren auserwählten Gästen. Kommenden Donnerstag, 18. September, startet das „HeidiFest“, Heidi Klums eigenes Oktoberfest im Hofbräuhaus. Damit das erste Oktoberfest Klums zur Sause wird, erledigt Heidi die letzten Punkte. Fast hundert Tische hat Heidi Klum bestellt, wie ihr am Samstag, 13. September, auf Instagram veröffentlichter Plan verrät.

8.000 Kommentare sammeln sich unter Heidis Sitzplan-Posting auf Instagram

„Sitzordnung Heidifest. Let‘s Goooo!!!“ Heidi Klums Fans sind begeistert. Die Kommentarspalte unter dem Beitrag explodiert und umfasst nach einem Tag bereits über 8.000 Einträge. „Das wird eine Gaudi!“, freut sich ein Fan. Eine Userin lobt Heidis Trinkfestigkeit. Einige Nutzer hoffen noch auf eine Einladung.

Heidi Klum postet den Saalplan für das Heidifest stolz auf ihrem Instagramaccount. Foto: instagram/@heidiklum

Unter den Gästen ist auch Jürgen Drews

Prominente Gäste wie Jürgen Drews, Michelle und Thomas Anders sind eingeladen. Alle Interessierten können die Feier ab 20:15 Uhr bei ProSieben verfolgen und sich zwei Tage vor dem offiziellen Wiesnstart einstimmen.

Das Hofbräuhaus ist ein Inbegriff des Münchner Lebensgefühls. Im Rahmen der EM 2024 ließen sich Heidi und Tom einen Abstecher nicht nehmen, bevor sie die deutsche Nationalelf in der Allianz-Arena anfeuerten. Das lässt auf eine tolle Moderation beim Heidifest der durch GNTM bekannten Entertainerin hoffen.