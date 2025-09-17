Heidi Klum feiert Oktoberfest in München: Was wird sie beim Heidi-Fest im Hofbräuhaus tragen?

Model Heidi Klum goes Oktoberfest. Zwei Tage vor Eröffnung der Wiesn 2025 in München feiert die 52-jährige Wahl-Amerikanerin den Auftakt der Oktoberfestsaison mit einem „Heidi-Fest“ im Hofbräuhaus München. Am Donnerstag, ab 20.15 Uhr feiert Klum mit ihrer Familie und rund 1000 Gästen.

Oktoberfest mit Heidi Klum: Diese Stars sind beim Heidi-Fest dabei

Laut Heidi Klum soll das Heidi-Fest eine Mischung aus Tradition, Musik und Heimatgefühl werden. Dazu hat die 52-Jährige mehrere Künstler eingeladen. Unter anderem beim Heidi-Fest dabei sind:

Roberto Blanco

Jürgen Drews

Lou Bega

Kerstin Ott

Haddaway

Wildecker Herzbuben

Thomas Anders

Münchner Freiheit

Weather Girls

Peter Kraus

Heidi Klum und Leni genießen Kaiserschmarrn

Auf Instagram hat Heidi Klum zuletzt viele Eindrücke der Vorbereitungen geteilt. Gemeinsam mit Tochter Leni genoss sie unter anderem eine Schweinshaxe und Kaiserschmarrn mit Apfelmus. Die Sitzordnung für das Fest, dass auch im TV übertragen wird, veröffentlichte sie bereits vor einigen Tagen.

Dirndl-Wahl? Was werden Heidi Klum und Tochter Leni tragen?

Was viele Fans besonders interessiert: Welches Outfit werden Heidi Klum und Tochter Leni zum Heidi-Fest im Hofbräuhaus tragen? Auf Instagram dürfen die Fans aktuell abstimmen. Drei verschiedene Dirndl präsentieren Mutter und Tochter Klum – von klassisch und traditionell bis eher glamourös. Die Fans sind bislang unschlüssig – Heidi und Leni machen in allen Dirndln eine gute Figur.

Ob sich Heidi Klum heuer auch auf dem Oktoberfest zeigen wird, ist noch unklar. Im vergangenen Jahr hatten Ehemann Tom und dessen Zwillingsbruder Bill Kaulitz jedenfalls viel Spaß auf der Wiesn und wollen auch heuer wieder wild feiern.

Hofbräuhaus in München: Wirtshaus mit Geschichte

Das Hofbräuhaus München wurde bereits 1589 von Herzog Wilhelm V. gegründet und versorgte den bayerischen Hof mit Bier. Während des Dreißigjährigen Krieges verschonten schwedische Truppen die Stadt, weil sie u.a. rund 23.000 Liter Bier aus dem Hofbräuhaus als Entschädigung erhalten hatten. König Ludwig I. öffnete das Hofbräuhaus München 1828 für die Bevölkerung als Wirtshaus.