Heidi Klum nimmt kuriose Entdeckung humorvoll – Hans, Franz und das graue Haar

Wenn Heidi Klum - meist in der ersten Jahreshälfte - bei ProSieben nach ihren „Topmodels“ sucht oder, wie kürzlich, zum herrlich trashigen „HeidiFest“ ins Hofbräuhaus einlädt, sind dem Supermodel Schlagzeilen gewiss. Klum versteht es schließlich nahezu perfekt, Details preiszugeben und sich somit fortwährend im Gespräch zu halten. So auch dieses Mal. Kürzlich teilte sie mit ihren über zwölf Millionen Followerinnen und Followern auf der Plattform Instagram ein persönliches Detail.

Fan will Brüste von Model Heidi Klum sehen

Klum, inzwischen 52, entdeckte ein graues Haar auf ihrer Brust. Für die Entdeckung hatte gewissermaßen ein Fan gesorgt, denn dieser fragte, ob er die Brüste von Klum sehen dürfe. Ihre Brüste, auch das hatte Klum vor einiger Zeit publikumswirksam und durchaus etwas selbstironisch platziert, heißen bekanntlich „Hans und Franz“. Und irgendwo da in Reichweite von Hans und Franz befindet sich ganz offenbar ein graues Haar.

„Soll ich‘s abschneiden, rausrupfen, hängenlassen?“ fragte Klum in die Kamera und erhielt recht prompt die Antwort ihrer Visagistin. Diese plädierte dafür, das graue Haar doch besser abzuschneiden. Ganz offenbar entschied sich Klum aber dagegen - stattdessen fragte sie in die (digitale) Runde, wer denn noch alles Brusthaare habe.

Neue Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“ in Produktion

Entstanden sein müssen die Aufnahmen übrigens im Umfeld der Produktionsarbeiten der kommenden Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“. Zuletzt gab es schon öffentliche Dreharbeiten für die nächste Staffel des ProSieben-Quotenhits. Einen Sendetermin für die folgende Staffel hat ProSieben derweil noch nicht verraten. Bleibt alles wie in den vergangenen Jahren, geht es im Spätwinter los. Zumeist äußerte sich ProSieben am Neujahrstag bezüglich der Sendetermine von „GNTM“. Klum führt von Anfang an durch die Casting-Show, die im kommenden Jahr 20. Jubiläum feiert. 2006 liefen die ersten Folgen.