Iron Maiden kommen 2026 nach Hannover - einziges Konzert

Fans der Heavy-Metal-Band Iron Maiden treffen sich 2026 in Hannover. Die britischen Metal-Legenden spielen in der dortigen Heinz von Heiden Arena am 2. Juni - es ist ihre einzige Stadionshow des kommenden Jahres in Deutschland. Damit werde die Welttournee mit dem Titel «Run For Your Lives» (Rennt um Euer Leben) fortgesetzt, teilte Hannover Concerts mit. 2027 solle es dann eine Tour-Pause geben.

«Wir alle lieben diese Run-For-Your-Lives-Tour», sagte Bandgründer und Boss Steve Harris. «Die Fans sind fantastisch, die Setliste ist perfekt für das 50. Jubiläum, die Show ist wohl unsere beste aller Zeiten und die Nachfrage nach Tickets war unglaublich, sodass die Tour fast überall ausverkauft war und über eine Million Fans dabei waren.» Und weiter: «Deshalb dachten wir alle, wir sollten noch ein paar weitere Shows in Europa spielen, bevor wir später im Jahr in andere Teile der Welt aufbrechen.»

Einige Show-Termine für 2026 sind bekannt: Die Tour startet am 23. Mai in Griechenlands Hauptstadt Athen und wird dann unter anderem in Bulgarien, Rumänien, der Slowakei, den Niederlanden, Italien und Frankreich sowie Portugal fortgesetzt. «Seid versichert, dass wir nächstes Jahr so viele wie möglich von euch besuchen werden, bevor die Band 2027 eine wohlverdiente Tour-Pause einlegt», sagte Manager Rod Smallwood.

Seit 50 Jahren steht die Heavy-Metal-Band auf der Bühne und füllt noch immer die größten Stadien: Schon im laufenden Jahr spielten Iron Maiden in Deutschland, Auftakt war in der Arena in Gelsenkirchen. Von der Besetzung der Anfangsjahre ist heute nur noch Bandgründer Harris dabei. Neuestes Mitglied ist Schlagzeuger Simon Dawson.