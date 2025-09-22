Hart aber fair heute: Das sind die Gäste und das Thema am 22.9.

Hart aber fair heute im Ersten beschäftigt sich mit dem Thema „Krieg in Europa: keine Sicherheit ohne Wehrpflicht?“ Wer sind die Gäste bei Louis Klamroth? Über was wird diskutiert und wann läuft die Sendung? Hier der Überblick.

Hart aber fair-Gäste heute am Montag, 22. September 2025

Norbert Röttgen (CDU, stellv. Fraktionsvorsitzender, zuständig für Auswärtiges und Verteidigung)

Jan Van Aken (Die Linke, Parteivorsitzender)

Nicole Schilling (Stellvertreterin des Generalinspekteurs der Bundeswehr)

Özge İnan (Journalistin und Autorin)

Carlo Masala (Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr München)

Annabell Günther (Jura-Studentin und Reservistin)

Helena Clear (macht ein Freiwilliges Soziales Jahr)

Das ist das Thema bei Hart aber fair heute im Ersten

„Krieg in Europa: keine Sicherheit ohne Wehrpflicht?“, lautet das Thema: Russland führt Krieg in Europa, die Nato ist in Alarmbereitschaft. Muss Deutschland kriegstüchtig werden, wie der Verteidigungsminister fordert? Wollen wir das überhaupt? Auf jeden Fall heißt es jetzt: „Angetreten! … aber nur, wenn du magst.“ Denn die Bundesregierung will vom kommenden Jahr an einen freiwilligen Wehrdienst einführen. Reicht das? Oder brauchen wir wieder eine richtige Wehrpflicht? Diese Fragen wollen Louis Klamroth und Gäste am Abend diskutieren.

Wann kommt Hart aber fair heute im Fernsehen und in der Mediathek?

Die Sendung heute läuft um 21 Uhr im Ersten und dauert bis 22.15 Uhr.

Kann ich Hart aber fair als Wiederholung und in der Mediathek sehen?

Ja, die Sendung wird neben der Live-Ausstrahlung im TV in der Mediathek gezeigt, wo sie dann später als Stream zur Verfügung steht - wie auch ältere Sendungen.

Karriere und bekannte Freundin - das ist Hart aber fair-Moderator Louis Klamroth

Louis Klamroth wurde 1989 in Hamburg geboren. Vor seinem Start bei "Hart aber fair" als Nachfolger von Frank Plasberg 2023 moderierte der Sohn des Schauspielers Peter Lohmeyer die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann. 2021 erhielt er als Moderator der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" viel Aufmerksamkeit.

2019 hatte er die Produktionsfirma K2H gegründet. Mit ihr produzierte und moderierte Klamroth schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten. Zudem produzierte er mit "Für & Wider" einen Wahl-Talk für das ZDF und führte als Reporter durch die ZDF-Dokumentation "Die Wahrheit übers Erben".

Privat ist Louis Klamroth mit der Klima-Aktivistin Luisa Neubauer zusammen, wie 2021 bestätigt wurde.