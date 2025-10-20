Hart aber fair heute: Gäste und Thema am 20.10.

Hart aber fair heute (20. Oktober) im Ersten beschäftigt sich mit dem Thema „Alles wird teurer – was tun gegen die steigenden Preise?“ Wer sind die Gäste bei Louis Klamroth? Über was wird genau diskutiert und wann läuft die Sendung im Fernsehen und in der Mediathek? Hier alle Informationen.

Hart aber fair-Gäste heute am 20.10.25

Michaela Kaniber (CSU, Landwirtschafts- und Ernährungsministerin in Bayern)

Jan Van Aken (Die Linke,Parteivorsitzender)

Jennifer Kuschel (alleinerziehende Mutter, zeigt auf Social Media, wie sie günstig kocht)

Britta Schautz (Verbraucherzentrale Berlin)

Stefan Genth (Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland)

Mark Schieritz (Wirtschaftsjournalist bei der „Zeit“)

Das ist das Thema bei Hart aber fair heute im Ersten

„Alles wird teurer – was tun gegen die steigenden Preise?“, lautet das Thema bei Hart aber fair heute. Denn Fleisch, Obst und Schokolade werden immer teurer. Die Lebensmittelpreise sind in den vergangenen vier Jahren um rund 30 Prozent in die Höhe geschossen. Aber nicht nur die Preise für Nahrungsmittel sind gestiegen, auch die für Dienstleistungen. Wer kann sich das noch leisten? Welche Verantwortung trägt der Einzelhandel für diese Teuerung? Und was muss die Politik gegen die Inflation unternehmen?Diese Fragen wollen Louis Klamroth und Gäste am Abend diskutieren.

Wann kommt Hart aber fair heute im Fernsehen und in der Mediathek?

Die Sendung heute läuft um 21 Uhr im Ersten und dauert bis 22.15 Uhr.

Kann ich Hart aber fair als Wiederholung und in der Mediathek sehen?

Ja, die Sendung wird neben der Live-Ausstrahlung im TV in der Mediathek gezeigt, wo sie dann später als Stream zur Verfügung steht - wie auch ältere Sendungen.

Karriere und bekannte Freundin - das ist Hart aber fair-Moderator Louis Klamroth

Louis Klamroth wurde 1989 in Hamburg geboren. Vor seinem Start bei "Hart aber fair" als Nachfolger von Frank Plasberg 2023 moderierte der Sohn des Schauspielers Peter Lohmeyer die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann. 2021 erhielt er als Moderator der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" viel Aufmerksamkeit.

2019 hatte er die Produktionsfirma K2H gegründet. Mit ihr produzierte und moderierte Klamroth schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten. Zudem produzierte er mit "Für & Wider" einen Wahl-Talk für das ZDF und führte als Reporter durch die ZDF-Dokumentation "Die Wahrheit übers Erben".

Privat ist Louis Klamroth mit der Klima-Aktivistin Luisa Neubauer zusammen, wie 2021 bestätigt wurde.