Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Unterhaltung
Icon Pfeil nach unten

Hart aber fair heute (20.10.) - Gäste und Thema

TV Programm heute

Hart aber fair heute: Gäste und Thema am 20.10.

Bei Hart aber fair heute (20. Oktober) im Ersten geht es um die steigenden Preise in Deutschland. Wer sind die Gäste zum Thema? Hier alle Informationen.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    Bei „Hart aber fair“ wird heute am 20. Oktober über die Inflation und ihre Folgen gesprochen. Wer sind die Gäste zum Thema? Hier der Überblick.
    Bei „Hart aber fair“ wird heute am 20. Oktober über die Inflation und ihre Folgen gesprochen. Wer sind die Gäste zum Thema? Hier der Überblick. Foto: WDR/Julia Sellmann

    Hart aber fair heute (20. Oktober) im Ersten beschäftigt sich mit dem Thema „Alles wird teurer – was tun gegen die steigenden Preise?“ Wer sind die Gäste bei Louis Klamroth? Über was wird genau diskutiert und wann läuft die Sendung im Fernsehen und in der Mediathek? Hier alle Informationen.

    Hart aber fair-Gäste heute am 20.10.25

    • Michaela Kaniber (CSU, Landwirtschafts- und Ernährungsministerin in Bayern)
    • Jan Van Aken (Die Linke,Parteivorsitzender)
    • Jennifer Kuschel (alleinerziehende Mutter, zeigt auf Social Media, wie sie günstig kocht)
    • Britta Schautz (Verbraucherzentrale Berlin)
    • Stefan Genth (Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland)
    • Mark Schieritz (Wirtschaftsjournalist bei der „Zeit“)

    Das ist das Thema bei Hart aber fair heute im Ersten

    „Alles wird teurer – was tun gegen die steigenden Preise?“, lautet das Thema bei Hart aber fair heute. Denn Fleisch, Obst und Schokolade werden immer teurer. Die Lebensmittelpreise sind in den vergangenen vier Jahren um rund 30 Prozent in die Höhe geschossen. Aber nicht nur die Preise für Nahrungsmittel sind gestiegen, auch die für Dienstleistungen. Wer kann sich das noch leisten? Welche Verantwortung trägt der Einzelhandel für diese Teuerung? Und was muss die Politik gegen die Inflation unternehmen?Diese Fragen wollen Louis Klamroth und Gäste am Abend diskutieren.

    Wann kommt Hart aber fair heute im Fernsehen und in der Mediathek?

    Die Sendung heute läuft um 21 Uhr im Ersten und dauert bis 22.15 Uhr.

    Kann ich Hart aber fair als Wiederholung und in der Mediathek sehen?

    Ja, die Sendung wird neben der Live-Ausstrahlung im TV in der Mediathek gezeigt, wo sie dann später als Stream zur Verfügung steht - wie auch ältere Sendungen

    Karriere und bekannte Freundin - das ist Hart aber fair-Moderator Louis Klamroth 

    Louis Klamroth wurde 1989 in Hamburg geboren. Vor seinem Start bei "Hart aber fair" als Nachfolger von Frank Plasberg 2023 moderierte der Sohn des Schauspielers Peter Lohmeyer die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann. 2021 erhielt er als Moderator der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" viel Aufmerksamkeit.

    Das sind die bekanntesten deutschen TV-Talker

    Arabella Kiesbauer moderierte ab 1994 zehn Jahre lang einen nach ihr benannten Nachmittags-Talk bei ProSieben. Schlagzeilen machte sie in den 90ern zudem, weil auf sie ein Briefbomben-Anschlag verübt wurde. 2024 gab's ein kleines Comeback. Im Rahmen der Show "Wer stiehlt mir die Show?" kehrte Arabella zurück in das Set ihres Talks. Ansonsten arbeitet sie inzwischen als Showmoderatorin für den ORF.
    Icon Galerie
    16 Bilder

    2019 hatte er die Produktionsfirma K2H gegründet. Mit ihr produzierte und moderierte Klamroth schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten. Zudem produzierte er mit "Für & Wider" einen Wahl-Talk für das ZDF und führte als Reporter durch die ZDF-Dokumentation "Die Wahrheit übers Erben". 

    Privat ist Louis Klamroth mit der Klima-Aktivistin Luisa Neubauer zusammen, wie 2021 bestätigt wurde.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden