Das sind die Gäste bei Hart aber fair heute am 15.9.

Hart aber fair heute am 15. September beschäftigt sich wieder mit einem aktuellen Thema. Welche Gäste diesmal bei Moderator Louis Klamroth im Studio sind, worum es geht und wann die Talkshow läuft - hier alle Informationen.

Hart aber fair-Gäste heute am 15. September

Thorsten Frei (CDU, Chef des Bundeskanzleramts)

Matthias Miersch (SPD, Vorsitzender der Bundestagsfraktion)

Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen, Bundestagsabgeordnete und frühere Parteivorsitzende)

Stella Pazzi (geschäftsführende Gesellschafterin des Saarbrücker Software Unternehmens Moltomedia)

Katja Kipping (Geschäftsführerin „Der Paritätische“ und frühere Linken-Parteivorsitzende)

Marcus Weichert (Geschäftsführer Jobcenter Dortmund)

Was ist das Thema heute bei Hart aber fair?

„Sozialstaat zu teuer: Bullshit oder bittere Wahrheit?“, lautet das Thema heute. Denn in der Finanzplanung bis 2029 fehlen mehr als 170 Milliarden Euro. Diese enorme Lücke wirft die Frage auf, wie die Bundesregierung darauf reagieren sollte. Sollten Vermögende stärker belasten oder sollten Sozialleistungen gekürzt werden? Kommt jetzt ein „Herbst der Reformen“, den Kanzler Friedrich Merz angekündigt hat? Worauf können sich Union und SPD bei Rente, Steuern und beim Bürgergeld einigen? Das sind die Fragen, die Louis Klamroth und Gäste heute diskutieren wollen (hier geht es zum Trailer).

Wann läuft Hart aber fair heute?

Die Sendung kommt heute um 21 Uhr im Ersten und wird zeitgleich als Stream in der ARD-Mediathek gezeigt.

Warum war Hart aber fair so lange nicht mehr zu sehen?

Aktuell sind nur 20 Folgen von "Hart aber fair" pro Jahr geplant, es kommt also längst nicht jede Woche eine neue Talkshow. Daneben will die ARD Moderator Louis Klamroth neben seiner Polit-Talkshow mehr Platz in Streams einräumen und damit die Jugend ansprechen. So soll der 35-Jährige regelmäßig in einem Format zu sehen sein, das speziell für die Mediathek entwickelt wurde und sich vor allem an jüngere Menschen richten soll.

Das ist Hart aber fair-Moderator Louis Klamroth

Louis Klamroth wurde 1989 in Hamburg geboren.

Vor seinem Start bei Hart aber fair als Nachfolger von Frank Plasberg 2023 moderierte der Sohn des Schauspielers Peter Lohmeyer die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis) gewann. 2021 erhielt er als Moderator der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" viel Aufmerksamkeit.

2019 hatte er die Produktionsfirma K2H gegründet. Mit ihr produzierte und moderierte Klamroth schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten.

Privat ist Louis Klamroth mit der Klima-Aktivistin Luisa Neubauer zusammen, wie 2021 bestätigt wurde.