Musical-Star Anna Hofbauer macht Schluss! Ginny ist bald Geschichte

Seit rund 1,5 Jahren spielt Anna Hofbauer nun schon die Rolle der „Ginny Weasley“ im Musical „Harry Potter und das verwunschene Kind“ im Theater am Großmarkt in Hamburg. Nun aber will sich die 37-jährige Darstellerin verändern.

Anna Hofbauer verlässt Harry-Potter-Ensemble

„Nach fast 1,5 Jahren voller Magie öffnet sich für mich ein neues Kapitel. 💫 Am 26. Oktober spiele ich meine letzte Show bei „Harry Potter und das verwunschene Kind“. Das Produktionsteam hätte mich sehr gerne noch länger behalten, doch ich habe für mich entschieden, dass die Zeit reif ist, meinen eigenen Weg weiterzugehen“, teilte die Darstellerin nun auf Instagram mit.

Sie sei dankbar für jede einzelne Vorstellung und das wunderbare Team. Nun aber freue sie sich auf neue Projekte, kommende Dreharbeiten und die Abenteuer, die vor ihr liegen. Welche Projekte für sie anstehen, teilte Hofbauer bisher nicht mit.

Anna Hofbauer: Ende als „Ginny“ hatte sich angekündigt

Vor wenigen Wochen hatte Anna Hofbauer in einem Post auf Instagram mitgeteilt, dass sie sich zuletzt zu sehr über ihre Rolle als „Ginny Weasley“ definiert hatte. Darüber habe sie beinahe vergessen, wer sie tatsächlich sei.

Das ist Anna Hofbauer

Geboren am 7. Juni 1988 in Marktoberdorf im Allgäu

Schauspielerin und Musicaldarstellerin

Seit 2020 mit Schauspieler Marc Barthel verheiratet

Zwei Kinder

Rollen in mehreren TV-Serien, u.. Notruf Hafenkante

Zahlreiche Rollen in Musicals, u.a. Ludwig2, Päpstin und Evita

2014 war Hofbauer die Bachelorette in der gleichnamigen RTL-Show