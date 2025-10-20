Super-Grusel auf Netflix: Diese Horrorfilme sind perfekt fürs Halloween-Wochenende

Wer keine Lust auf eine Halloween-Party hat, kann immer noch eine Horrorfilm-Nacht veranstalten. Nahezu alle Streamingdienste stellen anlässlich des Feiertags am 31. Oktober ein Special mit Horrorfilmen zusammen. So auch der Streaming-Riese Netflix, der auch viele Indie-Perlen aus verschiedenen Ländern im Programm hat. Auf seiner Homepage hat der Streaming-Gigant eine Auswahl der gruseligsten Horrorfilme zusammengestellt, die man auf der Plattform streamen kann.

Old People (2022): Bei Altenheimen denkt man an muffige Gerüche, Tee und natürlich alte Menschen, die herumsitzen und auf ihre Verwandtschaft warten. Doch die Seniorinnen und Senioren in dem Deutschen Horrorfilm "Old People" haben da ganz anderes im Sinn. Im Blutrausch stürmen sie eine Hochzeitsgesellschaft.

Under the Shadow (2016): Angesiedelt im Golfkrieg verbindet dieser Horrorfilm persische Folklore mit psychologischem Horror und Geschichte. In dem Film verschanzt sich eine Mutter gemeinsam mit ihrer Tochter in ihrer Wohnung in Teheran um sich vor den Bomben zu schützen. Als ein Nachbarsjunge dem Mädchen von Djinns erzählt, die Besitz von Menschen nehmen können passieren plötzlich unheimliche Dinge in der Wohnung.

His House (2020): Nach einer dramatischen Flucht aus dem Südsudan zieht ein Paar in ein Haus in einem Londoner Vorort. Doch statt ein Leben in Frieden und Sicherheit zu verbringen, bekommt das Paar Besuch von Geistern.

Creep (2014): Der Found-Footage-Horror ist nichts für schwache Nerven. In dem Film bittet ein dem Tode geweihter Mann einen Filmemacher, Videos von ihm aufzunehmen die er später seinem noch ungeborenen Sohn hinterlassen kann. Was als harmloses Angebot beginnt wird zum Albtraum, als der Auftraggeber sich immer merkwürdiger und unberechenbarer verhält.

Incantation (2022): I Asiatischer Horror erfreut sich in jüngster Zeit immer größerer Beliebtheit unter den Fans des Genres. Incantation aus Taiwan ist daher für Fans dieser Horrorsparte eines der Highlights auf der Streaming-Plattform. In dem Film erleben eine Reporterin und ihre Tochter schreckliche Dinge, nachdem die Reporterin heimlich ein mysteriöses Ritual aufgezeichnet hat. Wie können die beiden den Fluch brechen?

Konferensen (2023): Fans von Horror-Komödien kommen bei Konferensen voll auf ihre Kosten. In der schwedischen Slasher-Komödie geht eine Teambuilding-Konferenz von Politikerinnen und Politikern entsetzlich schief, als ein Teilnehmer nach dem anderen abgeschlachtet wird.

Der Untergang des Hauses Usher (2023): Inspiriert von dem Gothic-Erzählung von Edgar Allen Poe erzählt die Serie in acht Episoden von den Geschwistern Roderick und Madeline Usher, die durch Fortunata Pharmaceuticals reich geworden sind. Doch als die Erben des Usher-Imperiums zu sterben beginnen, kommen düstere Geheimnisse aus der Vergangenheit ans Licht.

Das Spiel (2017): Bei einer Gruselfilm-Nacht darf Horror-Papst Stephen King nicht fehlen. In diesem Film basierend auf einer Kurzgeschichte geht es um ein Ehepaar, dass bei einem Wochenend-Trip in einem abgelegenen Haus ihr Sexleben mit Fesselspielen etwas aufpeppen will. Als der Mann dann plötzlich an einem Herzinfarkt stirbt, bleibt die Ehefrau mit Handschellen ans Bett gefesselt zurück. Ein Überlebenskampf beginnt.

Auslöschung (2018): Wer auf Sci-Fi-Horror steht und sich an der Alien-Reihe sattgesehen hat, sollte Auslöschung mit Natalie Portman in der Hauptrolle gesehen haben. Nachdem ihr Mann nach einer Expedition zu einer mysteriösen Meteoriten-Einschlagsstelle ins Koma fällt, macht sich eine Biologin mit anderen Wissenschaftlerinnen auf, das Gebiet um den Krater, der als "Shimmer" bezeichnet wird, zu erkunden. Dabei entdecken sie merkwürdige Gebilde, mutierte Kreaturen und unheimliche Wesen.