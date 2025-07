Sorge um englische Fußballlegende: Paul Gascoigne ist wieder im Krankenhaus

Berühmt wurde Paul Gascoigne beim Halbfinal-Spiel der WM 1990 in Italien. Als er in der Partie gegen Deutschland die gelbe Karte bekam und damit für das Final-Spiel gesperrt wurde, brach er auf dem Platz in Tränen aus Seither ist der ehemalige Mittelfeldspieler in England berühmt. Jetzt gibt es besorgniserregende Nachrichten.

Assistent findet Gascoigne halb bewusstlos

Laut einem Bericht der britischen Boulevard-Zeitung „The Sun“ soll Gascoigne am Freitagabend zusammengebrochen sein. Demnach hatte sein Assistenr den ehemaligen Fußballprofi halb bewusstlos in seinem Schlafzimmer gefunden. Sein Assistent soll den 58-Jährigen daraufhin mit dem Auto ins Krankenhaus gebracht haben. Der Zustand von Gascoigne sei stabil, doch er solle noch ein paar Tage im Krankenhaus verbringen. Das Krankenhaus sei „im Moment der bestmögliche Ort für ihn“, so Gascoignes Assistent gegenüber der „Sun“.

Gesundheitliche Probleme wegen Drogen und Alkohol

Gascoigne, der auch unter dem Spitznamen „Gazza“ bekannt ist, kämpft laut Medienberichten schon seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen, die auf seinen Alkohol- und Drogenmissbrauch zurückzuführen sind. 1998 ließ er sich zum ersten Mal in eine Entzugsklinik einweisen. Der Fußballstar verließ die Klinik allerdings schon nach wenigen Wochen.

Paul Gascoigne - Kultfigur des englischen Fußballs

Seine Fußball-Karriere begann Gascoigne im Jahr 1984 beim Club Newcastle United. Als Teil der englischen Nationalmannschaft stand er zwischen 1988 und 1998 auf dem Feld und war als genialer Spielmacher bekannt. In 57 Länderspielen erzielte er insgesamt zehn Tore. Weltberühmt wurde Gascoigne aber nach dem verlorenen WM-Halbfinale gegen Deutschland im Jahr 1990. Damals gingen die Bilder von ihm in Tränen aufgelöst um die Welt. Die Briten wählten das Bild zum denkwürdigsten Moment ihrer Sportgeschichte.

Icon Vergrößern Der englische Abwehrspieler Terry Butcher (l) tröstet in Turin nach dem verlorenen WM-Halbfinale gegen Deutschland den weinenden Mittelfeldspieler Paul Gascoigne. Die Briten wählten das Bild zum denkwürdigsten Moment ihrer Sportgeschichte. Foto: picture-alliance/ dpa (Archivfoto) Icon Schließen Schließen Der englische Abwehrspieler Terry Butcher (l) tröstet in Turin nach dem verlorenen WM-Halbfinale gegen Deutschland den weinenden Mittelfeldspieler Paul Gascoigne. Die Briten wählten das Bild zum denkwürdigsten Moment ihrer Sportgeschichte. Foto: picture-alliance/ dpa (Archivfoto)

Gascoigne spielte auch für Tottenham, Glasgow Rangers, Lazio und in China. 2004 spielte er für Boston United, danach beendete er seine Karriere als aktiver Fußballer. Er versuchte dann, als Trainer an die Erfolge anzuknüpfen, was jedoch scheiterte.

Tiefer Fall eines Fußballstars

Heute sorgt er unter anderem mit seinem Gesundheitszustand für Schlagzeilen. Der Ex-Fußballer musste mehrmals ins Krankenhaus. Besonders dramatisch wurde es 2004. In diesem Jahr musste Gascoigne gleich mehrmals ins Krankenhaus. Zunächst wegen einer Lebensmittelvergiftung, danach schwebte er wegen eines Magengeschwürs in Lebensgefahr. Im Dezember musste er dann wegen einer Lungenentzündung behandelt werden. Auch mit dem Gesetz geriet der 58-Jährige in Konflikt. Er wurde 2013 wegen eines Angriffs auf einen Wachmann zu einer Geldstrafe verurteilt. 2018 landete Gascoigne vor Gericht, weil er eine Frau während einer Zugfahrt sexuell belästigt haben soll.