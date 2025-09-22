Riesenschaden in Manuel Neuers Gasthof

Erst im August 2024 wurde das Forsthaus Valepp von Manuel Neuer eröffnet. Nun sind erneut Handwerker vor Ort und müssen Teile des Hauses sanieren. Die zwölf Gästezimmer des Hauses können nicht vermietet werden. Das ist passiert: Bereits Anfang August war die Dusche in einem unbewohnten Gästezimmer im Dachgeschoss gebrochen und hatte mehrere Kubikmeter Wasser ins Haus gespült.

Wasserschäden im Forsthaus Valepp von Manuel Neuer

Neuers Partner und Bauherr des Forsthaus-Projekts Johannes Rabl sprach gegenüber des Münchener Merkurs von einem Schaden in Höhe mehrerer Hunderttausend Euro. Besonders bitter für die beiden, denn sie hatten für den Umbau des heruntergekommenen denkmalgeschützten Forsthauses bereits etwa sechs Millionen Euro investiert.

Die gute Nachricht laut Rabl: Der Außenbetrieb sei nicht betroffen und man sei gut versichert. Der Schaden dürfte allerdings erst Ende September wieder behoben sein. Denn um die Feuchtigkeit vollständig zu entfernen, würden Böden, Decken und Wände geöffnet und einige Massivholzmöbel für die Trocknung ausgebaut.

Luxuriöses Forsthaus aus Ruine entstanden

Das Forsthaus, das abgeschieden zwischen Spitzingsee und Tegernsee in Oberbayern liegt, war mehr als zehn Jahre geschlossen gewesen, bevor der Bayern-Torwart Neuer gemeinsam mit dem Hotelier Rabl mit der Renovierung begann. Für das Ergebnis wurden die beiden sogar mit dem Denkmalschutzpreis des Landkreises ausgezeichnet.

Für Diskussionen sorgten zuletzt die Preise im Gasthaus, die viele für einen klassisch-zünftigen bayerischen Gasthof, wie ihn die Betreiber angekündigt hatten, zu teuer fanden.