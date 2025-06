Robbie Williams in Gelsenkirchen - Die Stadt will feiern

Popstar Robbie Williams (51) kommt nach Gelsenkirchen - und die Stadt will den ganzen Tag lang eine große Party rund um das Konzert feiern. Die Innenstadt soll am Mittwoch zu «Robbies Revier» werden - mit Musikprogramm und einem Merchandise-Stand. Fans können Selfies mit einem Papp-Robbie machen oder gemeinsam seine Lieder singen.

Am Abend steht der Popstar in der Arena in Gelsenkirchen auf der Bühne. Es ist das erste der insgesamt sieben Deutschland-Konzerte im Rahmen seiner Tour. Für den Auftritt im Stadion gab es bis zuletzt noch wenige Restkarten.

Die gute Nachricht für alle Konzertbesucher: Die Anfahrt mit dem Auto dürfte reibungsloser klappen als zunächst befürchtet. Rechtzeitig zum Robbie-Auftritt ist die Autobahnabfahrt Gelsenkirchen-Schalke an der A42 wieder freigegeben worden.

Die wegen Bauarbeiten seit Wochen gesperrte Abfahrt könne wieder genutzt werden, sagte ein Sprecher der Autobahngesellschaft. «Natürlich berücksichtigen wir bei der Planung unserer Bauarbeiten solche Großereignisse. Die Konzerte waren definitiv ein Faktor.»

Arena-Konzerte in ganz Europa

Nach Gelsenkirchen stehen für Robbie Williams in Deutschland noch Hannover (30.6.), Leipzig (9.7.), Berlin (21. und 22.7.), München (26.7.) und Frankfurt (10.8.) auf dem Tour-Plan. Insgesamt gastiert Williams mit seiner Europa-Tour in knapp 30 Städten - meist in großen Stadien und Arenen.

Der Brite ist mit mehr als 85 Millionen verkauften Alben weltweit einer der erfolgreichsten Pop-Musiker. Im Teenageralter wurde er als jüngstes Bandmitglied von Take That berühmt, stand aber noch ein wenig im Schatten von Bandleader Gary Barlow.

Nach der Auflösung der Boygroup wurde Williams als Solokünstler zum Superstar - mit Hit-Singles wie «Angels», «Let Me Entertain You», «Rock DJ» oder «Feel».

Bald kommen Bruce Springsteen und Iron Maiden

Das nächste große Konzert in Gelsenkirchen gibt es schon zwei Tage später am Freitag (27. Juni), wenn Musiklegende Bruce Springsteen in der Arena zu Gast ist. Am 11. Juli tritt dann die britische Heavy-Metal-Band Iron Maiden auf.

Pur feiern dann in Gelsenkirchen am 6. September das 30. Jubiläum ihres Albums «Abenteuerland».