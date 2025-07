„Gott brauchte einen unglaublichen Engel“ - Promis nehmen Abschied von Hulk Hogan

Hulk Hogan starb am Donnerstag im Alter von 71 Jahren in seinem Haus in Clearwater im US-Bundesstaat Florida. Die Todesnachricht schockierte viele, darunter auch Freunde und Weggefährten des Wrestlers, die auf Social Media Abschied nehmen.

Wrestling-Star Ric Flair ist schockiert von Tod seines Freundes Hulk Hogan

Der Wrestler Ric Flair zählte zu den engsten Freunden von Hulk Hogan und ist schockiert über den plötzlichen Tod. „Unsere Freundschaft hat mir alles bedeutet. Er war immer für mich da, auch wenn ich ihn nicht darum gebeten habe“, schreibt der 76-Jährige auf X. Hogan sei der Erste gewesen, der ihn im Krankenhaus besucht habe, als Flairs Leben am seidenen Faden hing. Auch Wrestling-Kollege Robert Remus meldet sich auf X zum Tod von Hulk Hogan: „Ich schätze, Gott brauchte einen unglaublichen Engel. Ruhe in Frieden, mein Freund.”

Sylvester Stallone würdigt Hogan auf Instagram

Hollywood-Star Sylvester Stallone verabschiedet sich auf Instagram von Hulk Hogan. Der Wrestler stand für „Rocky III“ mit Stallone vor der Kamera. Er würdigte ihn als brillante Persönlichkeit und Showman. Ex-Wrestler und Hollywood-Schauspieler John Cena postete kommentarlos ein Foto von Hogan auf Instagram.

J. D. Vance und Donald Trump Jr. verabschieden sich von Hulk Hogan

Vor seinem Tod hat Hulk Hogan mit Wahlkampfauftritten für Donald Trump für Schlagzeilen gesorgt, daher kommen auch aus dem Lager der amtierenden US-Präsidenten Trauerbekundungen. Donald Trump Jr. postete ein Selfie von sich und Hogan auf X, dazu schrieb er „Ruhe in Frieden, Legende Hulk Hogan“.

Hulk Hogan trat auf zahlreichen Wahlkampfveranstaltungen für Donald Trump auf.

US-Vizepräsident J. D. Vance schrieb auf seinem X-Account: „Als ich ihn das letzte Mal sah, haben wir uns versprochen, dass wir das nächste Mal, wenn wir uns sehen, zusammen ein Bier trinken gehen. Das nächste Mal wird es auf der anderen Seite sein müssen, mein Freund! Ruhe in Frieden”.