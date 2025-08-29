New Yorker Eleganz trifft Tradition: „Gossip Girl“-Star macht Werbung für Trachtenhersteller

Von 2007 bis 2012 lief die Hit-Serie „Gossip Girl“. Die Serie hat viele Stars wie Blake Lively hervorgebracht. Auch Ed Westwick ist durch die Serie berühmt geworden. Vor kurzem hat der Schauspieler mit einem überraschenden Werbedeal für Furore gesorgt.

„Gossip Girl“-Mädchenschwarm macht Werbung für Dirndl

Ed Westwick ist das neue Werbegesicht des Trachtenunternehmens Krüger-Dirndl. Die Verpflichtung des 38-Jährigen ist ein echter Coup. Auch nach dem Ende von „Gossip Girl“ ist Westwick vor allem bei jungen Frauen noch sehr beliebt. Auf Instagram hat er über 11 Millionen Follower. Von dieser Reichweite könnte Krüger Dirndl definitiv profitieren.

Teenie-Schwarm trifft Traditionsunternehmen

Auf dem Oktoberfest 2024 kam Westwick erstmals mit Krüger in Kontakt. Das Trachtenunternehmen hatte laut Informationen der Stuttgarter Nachrichten ihn und seine Ehefrau für das Volksfest eingekleidet. Krüger Dirndl gibt es schon seit 60 Jahren. 1958 gründete Gerhard Krüger die Krüger Dirndl Manufaktur in Berchtesgaden. 1998 übernahmen Thomas und Fritz Henne das Unternehmen, das 2007 in Krüger Dirndl GmbH umbenannt wurde. Seit der Übernahme hat das Unternehmen seinen Sitz in Wernau bei Stuttgart.

Das ist Ed Westwick

Ed Westwick wurde am 27. Juni 1987 in Stevenage in Großbritannien geboren. Nach Gastauftritten in Serien schaffte er 2007 mit der Teenie-Serie „Gossip Girl“ den Durchbruch. In der Serie verkörperte Ed Westwick Charles „Chuck“ Bass. Der Schauspieler erhielt für seine Darstellung des ambivalenten Frauenhelden einen Teen Choice Award. Neben der Schauspielerei ist Westwick auch als Musiker aktiv. Er war Frontmann der Indie-Rockband „Filthy Youth“. Privat ist Ed Westwick mit Amy Jackson verheiratet, sie haben zwei Kinder.