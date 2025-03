Heftig! Jetzt sollen die Männer bei GNTM nackt posen

Irgendwann im Laufe der Staffel kommt es immer - und sorgt oft für Tränen: das Nackt-Shooting bei "Germany's Next Topmodel" (GNTM). In der Jubiläumsstaffel 20 drückt "Model-Mama" Heidi Klum aber ordentlich aufs Gas: Bereits in Folge 8 fallen die Hüllen - allerdings nur für die männlichen Kandidaten.

"Es wird aufregend, schaumig und flutschig", kündigt Heidi an. In einer Badewanne räkeln sich die Male Models, nur von Schaum bedeckt. Während einige der Kandidaten das angekündigte Shooting mit "Wuuuuhuuu" und einem Lachen kommentieren, schauen andere nur betreten.

Krasser Catwalk: Male Models stolpern und fallen

Auch der Entscheidungs-Catwalk wird nicht unbedingt einfach: Bereits in der Vorschau ist zu sehen, dass einige Kandidaten stolpern, mindestes einer fällt sogar hin. Da verzieht auch Gastjurorin Lena Gercke schmerzhaft das Gesicht. Die 37-Jährige gewann die erste Staffel von "Germany's Next Topmodel" und ist in dieser Woche als Gast-Jurorin dabei, ebenso wie das männliche Model Johannes Hübl.

In der vergangenen Woche flossen hingegen bei den weiblichen Kandidatinnen die Tränen: Das Umstyling stand an. Unterstützt von Moderator Klaas Heufer-Umlauf sorgte Heidi dafür, dass die ein oder andere Kandidatin ordentlich Haare lassen musste. Wer unter der Typveränderung litt, lest ihr hier.

Folge 1: Donnerstag, 13. Februar 2025, 20.15 Uhr (Frauen)

Folge 2: Mittwoch, 19. Februar 2025, 20.15 Uhr (Männer)

Folge 3: Donnerstag, 20. Februar 2025, 20.15 Uhr (Frauen)

Folge 4: Mittwoch, 26. Februar 2025, 20.15 Uhr (Männer)

Folge 5: Donnerstag, 27. Februar 2025, 20.15 Uhr (Frauen)

Folge 6: Mittwoch, 5. März 2025, um 20.15 Uhr (Männer)

Folge 7: Donnerstag, 6. März 2025, um 20.15 Uhr (Frauen)

Folge 8: Mittwoch, 12. März 2025, um 20:15 Uhr (Männer)

Folge 9: Donnerstag, 13. März 2025, um 20:15 Uhr (Frauen)

Folge 10: Mittwoch, 19. März 2025, um 20:15 Uhr (Männer)

Folge 11: Donnerstag, 20. März 2025, um 20:15 Uhr (Frauen)

Folge 12: Mittwoch, 26. März 2025, um 20:15 Uhr (Männer)