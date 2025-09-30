Gina Schumacher feiert ihren ersten Hochzeitstag

Es war ein traumhafter Tag im September 2024 auf der deutschen liebsten Ferieninsel Mallorca: Gina Schumacher (27), die Tochter von Formel-1-Legende Michael Schumacher und Corinna Schumacher heiratet. Die leidenschaftliche Westernreiterin gibt ihrem langjährigen Partner Iain Bethke das Jawort – ein Tag, der nicht nur für die Familie, sondern auch für Fans weltweit ein emotionaler Moment war. Jetzt feierte Gina Schumacher ihren ersten Hochzeitstag.

Am 28. September 2024 gab sie ihrem langjährigen Partner Iain Bethke auf Mallorca das Jawort. Zum ersten Hochzeitstag, im September 2025, erinnerte sie sich mit einem bisher unveröffentlichten Hochzeitsfoto und liebevollen Worten an diesen besonderen Tag.

Gina Schumacher im Dirndl zum „Oktoberfest in Texas“

Im ersten Ehejahr teilte Gina auf Social Media intime Einblicke und auch neue Hochzeitsfotos – zum Jahrestag postete sie ein bisher unveröffentlichtes Schwarz-Weiß-Bild mit liebevollem Begleittext.

Medien berichteten, dass das Paar nach der Hochzeit auch in Texas gemeinsam unterwegs war und auch ein „Oktoberfest in Texas“-Event besuchte, bei dem Gina ein Dirndl trug.

Gina Schumacher: Mehr als nur die Tochter einer Legende

Obwohl ihr Name unweigerlich mit der Formel-1-Ikone Michael Schumacher verbunden ist, hat Gina längst ihren eigenen Weg gefunden. Als erfolgreiche Reiterin im Westernreiten begeistert sie seit Jahren mit sportlichen Erfolgen und authentischer Leidenschaft.

Ihr Ehemann Iain, selbst tief im Pferdesport verwurzelt, ist dabei nicht nur ihr Lebenspartner, sondern auch ihr größter Unterstützer.

Gina Schumacher hat fast 350.000 Follower bei Instagram

Dieses Ehejahr war kein Bild aus Hochglanzmagazinen allein: Es war geprägt von Alltagsmomenten auf der Ranch, Reisen und der intensiven Verbindung zwischen Pferden, Heimat und Familie. Als prominente Person hat Gina Schumacher gelernt, öffentlich und privat zu verweben. Ihre Fans informiert die sportliche Schumi-Tochter in den sozialen Medien über Instagram. Dort hat sie fast 350.000 Follower (Stand: 30.9.25).