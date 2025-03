Rätsel um Besetzung: Wer verkörpert Hagrid in der neuen Harry-Potter-Serie?

Ein Puzzle mit tausenden Einzelteilen zusammenzusetzen, ist nicht gerade leicht. Höchste Konzentration ist gefordert, Fehler bringen das eigentlich so schöne Motiv völlig durcheinander. Ähnlich verhält es sich bei einem Casting für Filme oder Serien. Sowohl Schauspieler als auch Rollen müssen zueinander passen, um so die perfekte Atmosphäre zu kreieren.

Laut dem Filmmagazin Deadline bastelt der Fernsehprogrammanbieter HBO weiter am Besetzungspuzzle für die Serienadaption der beliebten Harry-Potter-Fantasybücher.

Nick Frost als Hagrid für die Harry-Potter-Serie von HBO in Planung.

Das letzte große Puzzleteil scheint der britische Schauspieler und Komiker Nick Frost zu sein. Frost soll laut Deadline in die Rolle des Halbriesen Rubeus Hagrid schlüpfen. Der 52-Jährige äußerte sich bislang nicht zu den Gerüchten.

Icon Vergrößern Nick Frost ist seit über 30 Jahren als Schauspieler aktiv. Foto: Kike Rincón, imago images Icon Schließen Schließen Nick Frost ist seit über 30 Jahren als Schauspieler aktiv. Foto: Kike Rincón, imago images

HBO hüllt sich ebenfalls in Schweigen. „Wir sind uns bewusst, dass eine so hochkarätige Serie eine Menge Gerüchte und Spekulationen hervorruft“, sagte der Sender in einer Erklärung. „Da wir uns in der Vorproduktion befinden, werden wir Details erst bestätigen, wenn wir die Verträge abgeschlossen haben.“

Trio der Hauptcharaktere noch nicht besetzt

Neben Nick Frost kursierten in den letzten Wochen und Monaten weitere Gerüchte über potenzielle Schauspieler. Demnach übernimmt John Lithgow die Rolle von Harry Potters Mentor Albus Dumbledore, Paapa Essiedu und Janet McTeer sollen in die Figuren von Severus Snape beziehungsweise Minerva McGonagall schlüpfen. Zur potenziellen Besetzung von Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley gibt es bislang keine Hinweise.

Die Gerüchte über Frosts mögliche Rolle als Hagrid brodeln seit letzter Woche. Auf Reddit deuteten Fans einen kryptischen Instagram-Post von Frost vom 20. März mit dem Titel „Es passiert, es passiert tatsächlich“ als möglichen Hinweis. Außerdem folgt der Engländer nun anderen potenziellen Darstellern aus der Harry-Potter-Serie wie Lithgow und Essiedu.

Harry-Potter-Fans bietet sich jahrelange Unterhaltung

Hagrid ist der warmherzige und freundliche Wildhüter der Zaubereischule Hogwarts, der schließlich zum Professor für die Pflege magischer Geschöpfe avanciert. Er ist auch derjenige, der Harry Potter über die magische Welt der Zauberer aufklärt und ihn bei seinem ersten Besuch in der Winkelgasse begleitet. In allen acht Harry-Potter-Filmen verkörpert Robbie Coltrane die Figur.

Die Harry-Potter-Serie soll über ein Jahrzehnt laufen und stammt von der Autorin und Showrunnerin Francesca Gardi.