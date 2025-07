Gerüchte um DSDS-Jury: Wer sitzt in der neuen Staffel neben Dieter Bohlen?

Noch ist nicht bekannt, wann auf RTL die neue Staffel DSDS ausgestrahlt wird. Momentan sucht der Sender noch nach Kandidaten. Nun hat RTL auf Gerüchte reagiert, wer in der neuen Staffel am Jury-Pult Platz nehmen wird.

Eines gilt als gesichert: Poptitan Dieter Bohlen wird wieder über die jungen Musiktalente richten. Der 71-Jährige ist für seine teils harschen Urteile berüchtigt. Letztes Jahr saß noch Pietro Lombardi, DSDS-Gewinner aus dem Jahr 2011, in der Jury. Nachdem er seinen Rücktritt verkündet hatte, wird nach einem Ersatzmann gesucht. Es gibt verschiedene Kandidaten.

Wilde Spekulationen zu DSDS-Jury: Ist dieser Rap-Star mit dabei?

Die Bild-Zeitung spekuliert, dass niemand Geringerer als Bushido in der diesjährigen DSDS-Jury sitzen wird. Der Rapper hat vergangenes Jahr als Showact im Finale der letzten Staffel bereits DSDS-Luft geschnuppert und sogar schon mal probeweise am Jury-Pult Platz genommen. Nach Angaben von RTL hatte er damals schon von der Atmosphäre der Show geschwärmt. Er wäre also vermutlich nicht abgeneigt, in der diesjährigen DSDS-Jury zu sitzen. Angeblich sollen auch die beiden Damen in der Jury ersetzt werden. Sowohl Beatrice Egli als auch Loredana sollen Bild zufolge bei der nächsten Staffel nicht in der Jury sitzen.

Icon Vergrößern Rapper Bushido steht als Überraschungsgast im Finale der RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» im Coloneum auf der Bühne. Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd Icon Schließen Schließen Rapper Bushido steht als Überraschungsgast im Finale der RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» im Coloneum auf der Bühne. Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Was sagt RTL zu den Gerüchten?

RTL nimmt zu den Spekulationen der Bild bislang keine Stellung. „Wir werden die neuen DSDS-Juroren offiziell bekannt geben, wenn es an der Zeit ist“, so der Sender in einem Bericht auf seiner Homepage. Aktuell werden noch Kandidatinnen und Kandidaten gesucht. Bei der Casting-Tour macht DSDS übrigens auch im Allgäu Station.

DSDS-Castingtour macht Station im Allgäu!

Am 18. Juli sucht DSDS in Lindau nach den künftigen deutschen Superstars. Von 14 Uhr bis 20 Uhr können sich Gesangstalente im Bayerischen Hof am Bahnhofplatz 2 vorstellen. Die Teilnahmebedingungen findet ihr auf der RTL-Homepage.

22 Jahre DSDS: Die Gewinner der vergangenen Staffeln

Staffel 1 (2002): Alexander Klaws

Staffel 2 (2003): Elli Erl

Staffel 3 (2005): Tobias Regner

Staffel 4 (2007): Mark Medlock

Staffel 5(2008): Thomas Godoj

Staffel 6 (2009): Daniel Schuhmacher

Staffel 7 (2010): Mehrzad Marashi

Staffel 8 (2011): Pietro Lombardi

Staffel 9 (2012): Luca Hänni

Staffel 10 (2013): Beatrice Egli

Staffel 11 (2014): Aneta Sablik

Staffel 12 (2015): Severino Seeger

Staffel 13 (2016): Prince Damien

Staffel 14 (2017): Alphonso Williams

Staffel 15 (2018): Marie Wegener

Staffel 16 (2019): Davin Herbrüggen

Staffel 17 (2020): Ramon Kaselowsky

Staffel 18 (2021): Jan-Marten Block

Staffel 19 (2022): Harry Laffontien

Staffel 20 (2023): Sem Eisinger

Staffel 21 (2024): Christian Jährig