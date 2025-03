Schluss mit Silberfuchs: So sieht George Clooney jetzt nicht mehr aus!

George Clooney ist für seine edlen, grauen Haare bekannt. Doch jetzt überrascht der Schauspieler auf neuen Fotos. Der 63-Jährige wurde nämlich mit braunen Haaren gesichtet. Warum der plötzliche Typwechsel?

George Clooney mit neuer Haarfarbe: das ist der Grund

Die neue Haarfarbe hat laut Medienberichten berufliche Gründe. Clooney spielt nämlich seit dem 8. März auf dem Broadway in dem Theaterstück „Good Night and Good Luck“ mit. Das Stück basiert auf dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 2005, bei dem George Clooney auch Regie geführt hat. Im Film spielte Clooney eine Nebenrolle. Auf der Bühne schlüpft er nun in die Hauptrolle des Fernsehjournalisten Edward R. Murrow. Der Journalist stellte sich in den 1950er Jahren gegen die Kommunisten-Jagd von Senator Joseph McCarthy.

Wie reagiert George Clooneys Familie auf den neuen Look?

Nicht nur für die Öffentlichkeit und die Fans ist der neue Look gewöhnungsbedürftig. Auch Clooney selbst hatte Bedenken wegen der braunen Haare. Er hatte vor allem Angst, dass seine Frau Amal und die siebenjährigen Zwillinge Alexander und Ella die neue Haarfarbe nicht mögen würden, wie er im Interview mit der „New York Times“ verriet. Doch die Angst scheint unbegründet gewesen zu sein. Am Wochenende wurde Clooney gemeinsam mit seiner Ehefrau beim Mittagessen gesichtet, mit neuem Look.