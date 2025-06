Carmen und Robert Geiss zeigen Überwachungsvideo: Hier sind die Räuber zu sehen

Die Geissens sind am frühen Sonntagmorgen Opfer eines brutalen Raubüberfalls geworden. Vier bewaffnete Täter drangen in das Luxus-Anwesen der Familie in Saint-Tropez ein. Laut Angaben von Robert sollen die bewaffneten Täter Carmen gewürgt haben, außerdem soll sie eine Schnittverletzung am Hals erlitten haben.

Die Ausmaße ihrer Verletzungen teilte die 60-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal. Robert Geiss wurde mit einer Handfeuerwaffe bedroht und an den Rippen verletzt. Danach gingen die Einbrecher auf Beutezug.

Brutaler Raubüberfall auf die Geissens: Security-Kameras zeigen die Täter

Jetzt veröffentlichten die beiden die Aufnahmen der Security-Kameras auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts. Das Video zeigt, wie vier bewaffnete und maskierte Männer mitten in der Nacht in das Wohnzimmer der Familie eindringen.

In dem Video wird außerdem gezeigt, wie die Täter Robert Geiss den Schmuck, welchen er anhat, gewaltsam entreißen. Carmen konnte einem der Täter laut ihres neusten Instagram-Beitrags sogar die Maske herunterziehen. Desweiteren schreibt sie: „Nein, wir brauchen kein Mitleid. Kein Geld. Davon haben wir genug. Was wir brauchen, ist Gerechtigkeit.“ Sie fragt ihre Community außerdem , ob jemand die Täter erkenne.

Brutaler Raubüberfall in Saint-Tropez: Geissens berichten von gewaltsamer Attacke

Ehemann Robert Geiss hatte am frühen Sonntagmorgen in zwei Videos auf Instagram von einem brutalen Überfall berichtet. «Wir sind im eigenen Haus in Saint-Tropez überfallen worden, und zwar vom Allerfeinsten: von vier bewaffneten Vollidioten», schilderte er seinen Followern. Carmen sei gewürgt worden und habe eine Schnittwunde am Hals. Im Hintergrund zu sehen: Palmen, Blaulicht und Sanitäter, die im Haus der Geissens stehen. Das neueste Video der beiden bestätigt das Geschehen.

Carmen und Robert Geiss wurden beide in Köln geboren und sind seit 1994 verheiratet. Der Unternehmer besaß zu dem Zeitpunkt ein Sportbekleidungslabel, Carmen arbeitete als Model und Fitnesstrainerin. Die beiden geben seit 2011 mit ihrer Fernseh-Show «Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie» Einblicke in ihr Jetset-Leben.