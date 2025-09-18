Schauspieler Michael Kessler fürchtet sich im dunklen Wald

Michael Kessler hat seit Kindertagen Angst im dunklen Wald. «Ich erinnere mich an eine ganz schlimme Mutprobe, als ich mit einer Jugendgruppe auf einer Freizeit war», erzählte der Schauspieler und Komiker («Switch») der Deutschen Presse-Agentur in Köln. «Da waren wir dann abends im Wald, und plötzlich hieß es: "Von hier die 20 Meter bis da vorne muss jetzt jeder allein durch den Wald gehen, ohne Licht, ohne Taschenlampe." Das war Horror für mich, denn ich war ein sehr ängstliches Kind. Aber ich find's auch heute noch unheimlich im Wald.»

Der 58-Jährige wirkt als Sprecher in der Realityshow «Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung» mit, die ab 25. September in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Im Ersten laufen die zwölf Episoden ab Donnerstag (2. Oktober) um 22.50 Uhr. Sie basiert auf dem Kartenspiel «Die Werwölfe von Düsterwald». 13 Spielerinnen und Spieler ziehen in ein abgelegenes Dorf, doch unter ihnen lauert eine tödliche Gefahr: Drei der Spielenden sind Werwölfe, getarnt als harmlose Dorfbewohner. Sie haben das Ziel, die anderen zu eliminieren, ohne selbst enttarnt zu werden.

Horrorfilme sind Folter für Kessler

Die Grusel-Elemente des neuartigen Formats hätten ihn vom ersten Moment an gepackt, sagte Kessler. Noch heute seien Horrorfilme für ihn «Folter», gleichzeitig erliege er aber auch einer Faszination, so der Kölner. Dieser Zwiespalt ziehe sich schon durch sein ganzes Leben: «Als kleiner Junge wollte ich auf dem Jahrmarkt immer unbedingt in die Geisterbahn, trotz aller Angst. Und wenn meine Eltern weg waren, habe ich heimlich "Aktenzeichen XY... Ungelöst" geguckt, was ich hinterher jedes Mal bereut habe. Dann habe ich die ganze Wohnung durchsucht, hinter alle Vorhänge geguckt, ob da jemand ist – unter wahnsinnigem Stress.»