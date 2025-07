Hoffenheim 5:1 gegen Darmstadt - Kramaric mit Dreierpack

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat sein Testspiel gegen den SV Darmstadt 98 gewonnen. Beim 5:1 gegen den Zweitligisten schossen Andrej Kramaric mit einem Dreierpack sowie die Neuzugänge Fisnik Asllani und Bernardo die Tore. Yosuke Furukawa erzielte das einzige Tor der Gäste. Gespielt wurden 2x45 Minuten und einmal 30 Minuten.

Die Partie gegen den Zweitligisten war der fünfte Test in der Vorbereitung. Alle Partien davor hatte das Team von Cheftrainer Christian Ilzer gewonnen. Auch gegen Darmstadt wurden die Kraichgauer, die am Sonntag ins Trainingslager nach Seefeld in Tirol reisen, ihrer Favoritenrolle gerecht.

Durch die ständigen Auswechslungen und damit wechselnden Formationen kam es immer wieder zu kleineren Stockfehlern, allerdings zeigte Hoffenheim auch immer wieder gute Spielzüge. Bei zwei Toren nutzten die Hausherren Fehler der Darmstädter, Kramarics erstes Tor war wie auch das von Furukawa sehenswert. Die beiden anderen Treffer erzielte er jeweils per Elfmeter.