Depardieu kämpft gegen Prozess wegen Vergewaltigungsvorwurf

Gérard Depardieu will gegen die Überweisung vor das Pariser Strafgericht wegen Vergewaltigungsvorwürfen Berufung einlegen. Sein Anwalt Jérémie Assous sagte dem Radiosender «France Info», es gebe nicht korrekte Elemente in den Ermittlungen. Er kündigte an, Rechtsmittel gegen die Entscheidung einzulegen, den 76-jährigen Schauspieler («Cyrano von Bergerac», «Asterix und Obelix») wegen des mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs der Schauspielerin Charlotte Arnould vor Gericht zu stellen.

Depardieu wird vorgeworfen, Arnould gegen ihren Willen durch Penetration mit den Fingern sexuell missbraucht zu haben. Eine Ermittlungsrichterin hat angeordnet, dass der Darsteller auf die Anklagebank vor das Pariser Strafgericht muss. Depardieu drohen im Fall einer Verurteilung bis zu 20 Jahre Haft. Die Vorfälle sollen sich am 7. und 13. August 2018 in Paris in der Wohnung des Schauspielers ereignet haben.

Depardieu weist Vorwürfe zurück

Depardieu weist die Vorwürfe zurück und spricht von einer einvernehmlichen Beziehung. Sein Anwalt verwies auf Überwachungsaufnahmen, die seiner Darstellung zufolge zeigen sollen, wie die Klägerin in der Stadtvilla des Schauspielers lacht, sich einen Kaffee macht und ihn mehrere Sekunden lang umarmt.

«Es ist Charlotte Arnould, die Gérard Depardieu den Weg zum Zimmer und zur Treppe zeigt und als Erste allein nach oben geht», sagte Assous. «Wenn man sich die Videos ansieht, wirkt sie alles andere als verängstigt.»

Der Anwalt stellte zudem die Glaubwürdigkeit der heute 29-Jährigen infrage und verwies auf frühere Anschuldigungen, die sie in der Vergangenheit gegen andere Personen - ihren Vater, drei Mitschüler und ihren Cousin - erhoben habe.

Im Mai war Depardieu bereits wegen sexueller Übergriffe an zwei Frauen während der Dreharbeiten zu dem Film «Les Volets verts» (Die grünen Fensterläden) im Jahr 2021 zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Gegen dieses Urteil hat er Berufung eingelegt.

