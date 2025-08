Fußball-Weltmeister Frank Mill ist gestorben

Der ehemalige Fußballprofi Frank Mill ist gestorben. Wie die „Bild“ berichtet, starb Mill im Alter von 67 Jahren an den Folgen eines Herzinfarktes.

Ex-Weltmeister Mill starb nach Herzinfarkt

Der Fußball-Weltmeister von 1990 ist demnach in der Nacht auf Dienstag um 2.30 Uhr gestorben. Mill soll nach einem Herzinfarkt in Italien zuletzt in einer Essener Klinik gelegen haben. In Mailand hatte der Ex-Fußballprofi Ende Mai einen Herzinfarkt erlitten und war minutenlang leblos. Notärzte konnten Mill wieder reanimieren.

Icon vergrößern Frank Mill am Tag der Legenden im Jahr 2009. Foto: picture-alliance/ dpa | Marcus Brandt Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Frank Mill am Tag der Legenden im Jahr 2009. Foto: picture-alliance/ dpa | Marcus Brandt

Erfolgreicher Bundesliga-Stürmer

Mill wurde 1958 in Essen geboren und spielte als Profi bei Rot-Weiß Essen, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf. Bei der erfolgreichen Weltmeisterschaft war Mill als Stürmer im Aufgebot.