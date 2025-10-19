Andrej Mangold zurück bei «Promi Big Brother»

Andrej Mangold, Basketballspieler, darf wieder zurück ins «Promi Big Brother»-Haus - wegen einer Panne. Eigentlich musste Mangold nach einem Zuschauervotum am Samstag die Sendung verlassen. Allerdings sei es beim Telefon- und SMS-Voting der Zuschauer zu einem technischen Fehler gekommen, «sodass nicht alle Stimmen für Andrej korrekt eingegangen sind», teilte der Sender SAT.1 mit.
«Big Brother steht immer für Fairness und Transparenz – auch in diesem Fall», hieß es weiter. «Deshalb darf Andrej umgehend ins Haus zurückkehren.» Das neue Voting darüber, wer im Haus bleiben soll, starte nun ab 14:00 Uhr per Telefon, SMS und über die Joyn-App. «Alle Anrufe und SMS der Zuschauer, die sich seit gestern Abend mit Abgabe ihrer Stimme auch am laufenden Gewinnspiel beteiligt haben, bleiben für das Gewinnspiel erhalten», schrieb SAT.1.
