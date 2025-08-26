Markus Lanz zurück aus der Sommerpause

ZDF-Talkmaster Markus Lanz (56) kehrt aus der Sommerpause zurück. In der Sendung am Dienstagabend (26. August) ab 22.45 Uhr im Zweiten sollte es viel um Außenpolitik gehen.

Laut Ankündigung äußert sich SPD-Fraktionschef Matthias Miersch zum Ukraine-Besuch von Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD), zur Sozialpolitik und zur Forderung seiner Partei nach weiteren Sanktionen gegen Israel.

Die Chefredakteurin des Redaktionsnetzwerks Deutschland, Eva Quadbeck, analysiert den Außenpolitik-Fokus von Kanzler Merz und beleuchtet zudem den Zustand der schwarz-roten Regierungskoalition.

Der stellvertretende «Bild»-Chefredakteur Paul Ronzheimer ist jüngst an die Front in der Ukraine gereist. Er ordnet die Entwicklung des Krieges sowie die internationalen Friedensbemühungen ein.

Der Leiter des ZDF-Studios Washington, Elmar Theveßen, legt dar, wie die Amerikaner auf die Außen- und Sicherheitspolitik von US-Präsident Trump schauen.

Zugeschaltet aus Moskau, erläutert der CNN-Korrespondent Frederik Pleitgen, wie die Russen Friedrich Merz wahrnehmen. Und er analysiert, wie wahrscheinlich ein direktes Putin-Selenskyj-Treffen ist.