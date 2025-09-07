Doppelmord nach Mottoparty - der neue «Brokenwood»-Krimi

Grausiges Erwachen: Am Morgen nach einer ausgelassenen Geburtstagsfeier von Zwillingen liegt deren Mutter tot im Whirlpool der Villa. Jemand hat die Frau erstochen und mit einem fast meterlangen schmalen Bierglas aufgespießt. Doch damit ist das Grauen am 21. Geburtstag von Olivia (Emma Jenkins-Purro) und Fraser Robinson (Richard Crouchley) noch nicht vorbei.

Im Garten liegt Sascha (Vida Gibson) - Adoptivschwester der Zwillinge - tot gegen einen Baum gelehnt. Die junge Frau ist in der Nacht langsam verblutet. Hat Sascha erst eine Bluttat begangen und dann sich selbst getötet? Oder läuft ein Doppelmörder frei herum? Ein neuer Fall für die Ermittler der Reihe «Brokenwood - Mord in Neuseeland». Die Episode «Eine tödliche Feier» wird am Sonntag (7. September) um 21.45 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Detective Sims (Fern Sutherland), die den abgetauchten Chefermittler Mike Shepherd (Neill Rea) vertritt, und ihr Kollege D. C. Chalmers (Jarod Rawiri) tun sich bei der Befragung zunächst schwer: Alle Zeugen, die bei der Siebziger-Jahre-Mottoparty dabei waren, haben sich die volle Dröhnung gegeben und ihre Aussagen sind wenig vertrauenswürdig. Welche Rolle spielt die gute Freundin der toten Mutter? Offenbar hat es mit ihr heftigen Streit gegeben. Ganz im Stile ihres Chefs stößt Sims auf ein Detail, das zur Lösung führt.

Detective Sims erstmals im Mittelpunkt

Shepherd muss sich indes um einen sehr persönlichen Fall kümmern, bei dem er nicht einmal sein Team ins Vertrauen ziehen kann. Seine geheimnisvolle Bekannte Tania Stokes (Miriama McDowell), die mit ihren Kindern im Zeugenschutzprogramm lebt, ist todkrank und braucht seine Hilfe.

Der Fall «Eine tödliche Feier» ist zugleich der Auftakt zur siebten Brokenwood-Staffel. Autor Tim Balme nutzt die Abschlussepisode, um Figuren aus früheren Filmen in den illustren Kreis von Zeugen und Verdächtigen einzuspeisen.

Fans der weltweit erfolgreichen und seit 2019 auch in Deutschland ausgestrahlten Reihe können sich auf alte Bekannte und humorvolle Anspielungen freuen. Erstmals steht Fern Sutherland alias Sims als Ermittlerin im Zentrum der Tätersuche, die ganz in der Manier von Neill Rea als Chefinspektor aus einer Kleinigkeit heraus auf die Lösung kommt.