TikTok-Video geht viral

Extremer Handtuchkrieg auf Teneriffa: Urlauber übernachten auf Poolliegen

Jeder Urlauber kennt die Schlacht um die Liegen am Hotelpool. Urlauber auf Teneriffa haben den Reservierungskrieg jetzt auf die Spitze getrieben.
Von Corinna Sedlmeier
    Die Schlacht um die besten Liegen hat in einem Hotel auf Teneriffa ein neues Level erreicht. Statt die Liegen frühmorgens zu reservieren, haben Hotelgäste kurzerhand auf den Pool-Liegen übernachtet.
    Die Schlacht um die besten Liegen hat in einem Hotel auf Teneriffa ein neues Level erreicht. Statt die Liegen frühmorgens zu reservieren, haben Hotelgäste kurzerhand auf den Pool-Liegen übernachtet. Foto: picture alliance/dpa | Clara Margais (Symbolbild)

    Vor allem wir Deutschen sind berüchtigt dafür, die besten Liegen am Hotelpool mit Handtüchern zu reservieren. Dafür stehen Urlauber auch gerne mal vor Sonnenaufgang auf, um den Top-Platz am Pool zu ergattern. Touristen auf Teneriffa verfolgen da eine ganz andere Strategie.

    Kurioser Anblick am frühen Morgen

    Ein Gast in einem Hotel auf Teneriffa dürfte nicht schlecht gestaunt haben, als er um 7 Uhr morgens aus seinem Zimmerfenster schaute. Am Pool waren mehrere Hotelgäste zu sehen, die offenbar auf den Liegen übernachtet hatten. Der Anblick war so kurios, dass der Urlauber ein Video davon aufnahm und es auf TikTok hochlud, wo es viral ging.

    Security-Mitarbeiter machen Treiben ein Ende

    Auch am zweiten Tag entdeckte der Urlauber wieder schlafende Hotelgäste am Pool. Doch an Tag drei war Schluss mit lustig: Wie auf einem weiteren TikTok-Video zu sehen ist, weckten Security-Mitarbeiter des Hotels die Hotelgäste auf und baten sie, den Pool zu verlassen. Laut Angaben des Users soll das spanische Hotel auch eine neue Regel aufgestellt haben. Vor 9 Uhr morgens dürfen künftig keine Liegen am Pool reserviert werden.

