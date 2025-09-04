Extremer Handtuchkrieg auf Teneriffa: Urlauber übernachten auf Poolliegen

Vor allem wir Deutschen sind berüchtigt dafür, die besten Liegen am Hotelpool mit Handtüchern zu reservieren. Dafür stehen Urlauber auch gerne mal vor Sonnenaufgang auf, um den Top-Platz am Pool zu ergattern. Touristen auf Teneriffa verfolgen da eine ganz andere Strategie.

Kurioser Anblick am frühen Morgen

Ein Gast in einem Hotel auf Teneriffa dürfte nicht schlecht gestaunt haben, als er um 7 Uhr morgens aus seinem Zimmerfenster schaute. Am Pool waren mehrere Hotelgäste zu sehen, die offenbar auf den Liegen übernachtet hatten. Der Anblick war so kurios, dass der Urlauber ein Video davon aufnahm und es auf TikTok hochlud, wo es viral ging.

Security-Mitarbeiter machen Treiben ein Ende

Auch am zweiten Tag entdeckte der Urlauber wieder schlafende Hotelgäste am Pool. Doch an Tag drei war Schluss mit lustig: Wie auf einem weiteren TikTok-Video zu sehen ist, weckten Security-Mitarbeiter des Hotels die Hotelgäste auf und baten sie, den Pool zu verlassen. Laut Angaben des Users soll das spanische Hotel auch eine neue Regel aufgestellt haben. Vor 9 Uhr morgens dürfen künftig keine Liegen am Pool reserviert werden.