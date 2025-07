Sorge um Ex-Trigema-Chef: Wolfgang Grupp liegt im Krankenhaus

Der frühere Trigema-Chef Wolfgang Grupp liegt im Krankenhaus. Es gehe dem 83-Jährigen altersentsprechend gut, teilte eine Unternehmenssprecherin mit. Details nannte sie zunächst nicht.

Unabhängig davon bestätigte die Polizei einen Einsatz in Burladingen (Zollernalbkreis) - dem Wohnort von Grupp: Demnach wurde ein verletzter Mensch aus einer Privatwohnung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Wolfgang Grupp im Krankenhaus - Polizei schweigt

Ein Polizeisprecher verwies auf den Pressekodex und wollte keine weiteren Angaben zu dem Fall machen. Es gebe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung oder auf eine Straftat. Zuerst hatte der «Schwarzwälder Bote» über den Einsatz berichtet.

Chef einer der bekanntesten deutschen Firmen

Der Textilunternehmer Wolfgang Grupp wurde am 4. April 1942 in Burladingen geboren. 1969 übernahm er die von seinem Großvater gegründete Firma. Trigema ist ein bekannter Hersteller deutscher Freizeit- und Sportbekleidung.

Anfang 2024 räumte Grupp den Chefposten und gab die Geschäftsführung an seinen Sohn Wolfgang Grupp junior und seine Tochter Bonita ab. Beide Kinder waren schon zuvor seit Jahren in der Firma tätig.

Durch regelmäßige öffentliche Auftritte gilt der 83-Jährige als einer der bekanntesten Kaufleute Deutschlands.

Wolfgang Grupp geht im Allgäu auf die Jagd

Wolfgang Grupp ist für seine direkte Art und seine Auftritte in Talkshows bekannt. Er vertritt dabei eine Unternehmensphilosophie, die auf persönlicher Verantwortung, Mitarbeiterförderung und Produktion in Deutschland basiert. Sein Engagement für „Made in Germany“ und seine Kritik an modernen Managementpraktiken machten ihn zu einer prominenten Figur in der deutschen Wirtschaft.

Wolfgang Grupp ist ein Hobby-Jäger, der seiner Passion gerne im Allgäu (AZ+) nachgeht. Ärger gab es zuletzt im März dieses Jahres: In einem Gebiet, das frei von Rotwild sein sollte, lässt Wolfgang Grupp diese Wildtiere füttern. Das sorgt für Zoff zwischen ihm und anderen Jägern.