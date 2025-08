Tina Turners Witwer hat eine neue Beziehung

Erwin Bach, der langjährige Partner von Rockidol Tina Turner (1939-2023), hat nach einem Schweizer Zeitungsbericht eine neue Partnerin. Die beiden hätten sich erstmals diese Woche bei einer privaten Feier in seiner Villa am Zürichsee zusammen gezeigt, berichtete die Boulevardzeitung «Blick».

Der deutsche Musikmanager habe dies bestätigt. Er sei dankbar für sein bisheriges Leben und «dankbar für die neue Liebe», sagte er nach Angaben der Zeitung. «Jetzt kann ich wieder glücklich sein», zitierte «Blick» den 69-Jährigen.

Bach war Turners große Liebe

Bach und Turner waren seit Mitte der 80er Jahre ein Paar. Sie hatten sich kennengelernt, als Turner wegen einer Tournee nach Deutschland kam und Bach sie als Vertreter ihrer Plattenfirma am Flughafen abholte. Er war 16 Jahre jünger als sie. Die beiden zogen in den 90er-Jahren an den Zürichsee.

2013 heirateten sie. Turner beschrieb Bach zeitlebens als ihre große Liebe. Als sie mit Nierenversagen kämpfte, spendete er ihr 2017 eine Niere. Bach blieb in der fast 40-jährigen Beziehung immer im Hintergrund. Tina Turner starb 2023.

Die neue Partnerin von Erwin Bach ist nach Informationen der Zeitung Amerikanerin und lebt seit langem in der Schweiz. Ihr Mann, ein einstiger Topmanager, sei 2023 gestorben. Bach sagte nach Angaben der Zeitung, sie hätten sich ein Jahr nach dem Tod von Tina Turner zufällig bei einer Einladung von Freunden kennengelernt.