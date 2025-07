Badespaß mit Ex und Tochter! Michelle Hunziker und Eros Ramazotti genießen Strandtag

Seit 2002 sind die TV-Moderatorin Michelle Hunziker und der Italo-Popstar Eros Ramazzotti kein Paar mehr. Das hält die beiden jedoch nicht davon ab, gemeinsame Zeit zu genießen - besonders wenn Tochter Aurora dabei ist.

Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti sind mit Tochter Aurora noch immer eine Familie

Auf Instagram zeigt Michelle Hunziker nun, wie gut es mit ihrem Ex Eros läuft. Mit der gemeinsamen Tochter Aurora (28) verbrachte das einstige Traumpaar einen sonnigen Tag am Strand. „It‘s a family matter“ („Es ist eine Familiensache“) schrieb die 28-Jährige, die die Fotos zunächst auf ihrer Instagramseite veröffentlichte.

Sommer, Sonne, Sonnenschein: Hunziker und Ramazzotti gut gelaunt mit Tochter Aurora

Auf den Fotos lacht die Familie Hunziker/Ramazzotti. Tochter Aurora steht hinter ihren Eltern und legt ihre Arme und Michelle und Eros. Die TV-Moderatorin und der italienische Popstar zeigen sich in Badekleidung. Michelle in einem knappen Bikini, Eros in Badehose und „Cancun“-Shirt.

Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker: Seit über 20 Jahren getrennt

Michelle Hunziker und Eros Ramazotti kamen bereit 1996 zusammen, im Dezember desselben Jahres wurde Tochter Aurora geboren. Ab 2002 lebte das Paar dann getrennt, die Scheidung erfolgte 2009.

Nach der Scheidung von Eros Ramazzotti heiratete Hunziker 2014 Tomaso Trussardi. 2022 gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Hunziker hat drei Kinder und ist zudem Großmutter.

Michelle Hunziker: Karriere in Deutschland, Italien und der Schweiz

Michelle Hunziker wurde 1977 im Schweizer Kanton Tessin geboren und wuchs in der Deutschschweiz auf. Ihre Mutter stammt aus den Niederlanden, ihr Vater aus der Schweiz. Bekannt wurde Hunziker zunächst als Model, moderierte dann aber erste TV-Shows im Schweizer Fernsehen. Seither ist sie auch regelmäßig im deutschen und italienischen Fernsehen zu sehen. Außerdem arbeitete Hunziker weiterhin als Model und war auch als Sängerin aktiv.

Eros Ramazzotti ist einer der erfolgreichsten Musiker Italiens und verkaufte weltweit über 60 Millionen Tonträger. Der Durchbruch gelang Ramazzotti bereits 1986 mit dem Lied „Adesso tu“. Erfolgreich ist Ramazzotti zudem auch in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Spanien. Mehrere seiner Studioalben veröffentlichte der Sänger auch in spanischer Sprache.