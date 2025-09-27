Edith Stehfest und Eric Stehfest haben sich offiziell getrennt!

Edith Stehfest (30) und Eric Stehfest (36) sind nicht mehr zusammen. Das bekannte TV-Paar hat sich nach zehn Jahren Ehe getrennt. Offenbar war die Trennung einvernehmlich.

Edith Stehfest und Eric Stehfest sind getrennt

Verkündet hat die Trennung der GZSZ-Darsteller Eric Stehfest. Auf Instagram schrieb er in einer Story: „Edith und ich haben uns getrennt. Eine schwierige Zeit für uns als Familie, deshalb bitten wir euch um Respekt. Edith und ich bleiben aber ein Team, allein schon für unsere Kinder. Es war für uns keine leichte Entscheidung, aber für alle Beteiligten das Beste.“

Die Gründe für die Trennung von Edith Stehfest und Eric Stehfest

Nur kurz nachdem die Trennung öffentlich wurde, sprach der 36-Jährige mit RTL darüber, warum die Ehe mit Edith Stehfest in die Brüche gegangen war: „Gerade in meiner Akutphase mit der Depression war es kaum möglich, eine gesunde Beziehung zu führen. Edith und ich haben uns gegenseitig runtergezogen, statt uns Halt zu geben“, meinte der Schauspieler.

Trennungsspekulationen gab es bereits

Das TV-Paar, das nicht zum ersten Mal Spekulationen um eine mögliche Trennung anheizte, sah dieses Mal wohl keinen anderen Ausweg mehr, als die Beziehung zu beenden. Schon im Oktober 2024 meinte Eric Stehfest, dass seine Ehefrau Edith die gemeinsame Wohnung verlassen habe. Er sagte damals, sie habe „Abstand gebraucht“.

In der MDR-Talkshow „Riverboat“ wehrten sich Edith Stehfest und Eric Stehfest danach noch gegen die daraufhin aufgekeimten Trennungsgerüchte. „Wir sind nicht getrennt. Um das mal klar auszusprechen“, hieß es damals noch. Nun scheint das „Liebes-Aus“ für das TV-Paar jedoch endgültig zu sein.

Das sind Eric und Edith Stehfest

Eric und Edith Stehfest kamen 2014 zusammen, nachdem sie für ein Musikstück den Gesang zusammen aufnahmen.

Er ist ein deutscher Schauspieler, der bekannt wurde, weil er von 2014 bis 2019 als Chris Lehmann in der RTL-Seifenoper Gute Zeiten, schlechte Zeiten zur Stammbesetzung gehörte.

Sie ist eine deutsche Sängerin und Musikerin, die auch im TV zu sehen war. Zum Beispiel bei: Das Sommerhaus der Stars oder bei Ich bin ein Star - Holt mich hier raus.

. Im November 2015 heiratete das TV-Paar.

Zusammen haben Edith Stehfest und Eric Stehfest zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter.